تكريم موظفي مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي

دبي (الاتحاد)

بتوجيهات من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، قام العميد مروان ناصر جاسم، نائب مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، بتكريم عدد من الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في المكتب، وذلك تقديراً لكفاءتهم المشهودة وتميزهم الوظيفي، وتحفيزاً لهم للمزيد من العطاء.

وأثنى العميد مروان ناصر جاسم على المكرمين، ناقلاً لهم إشادة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بجهودهم المُخلصة التي بذلوها في تحقيق النتائج المتميزة في العمل، وتمنياته باستمرارهم في بذل المزيد من العطاء، وأن يكونوا المثال المُشرف الذي يحتذى به من قبل زملائهم.