«أفضل ما في أسكو 23» يناقش في أبوظبي مستجدات علم الأورام السريري

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية، وإحدى الشركات التابعة لـ«بيورهيلث»، أكبر منصة متكاملة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط عن استضافة مؤتمر «أفضل ما في أسكو الإمارات 2023»، وهو اجتماع سنوي رسمي للجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري (ASCO). كما وافقت الجمعية على اعتماد مستشفى توام رسمياً لتنظيم الاجتماع باسم الجمعية ليكون المستشفى الوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة الحاصل على ترخيص لتنظيم آخر وأهم المستجدات اجتماع الجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري.

تم تصميم برنامج المؤتمر بعناية من قبل اللجنة العلمية لتقديم أحدث الأبحاث القائمة على الأدلة من خلال المحاضرات الرئيسية والعروض التقديمية وحلقات النقاش. ومشاركة أكثر من 300 من مندوبي طب الأورام المسجلين من الدولة والمنطقة كما تم تزويد الحاضرين برؤى قيمة وقابلة للتنفيذ يمكن تطبيقها على الفور في الممارسة السريرية لمعالجة الأورام، من محاضرين المشهورين عالميا، والتواصل مع أكبر عدد من خبراء الأورام وأكثرها تنوعا في علم الأورام العالمي. كما قدم برنامج الاجتماع محاضرات تقديمية حول أحدث الأبحاث في رعاية مرضى السرطان، وسلط الضوء على العلاجات والمنتجات والخدمات الأكثر تقدماً في علم الأورام.

وقال سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «صحة»: «وفر اجتماع (آخر مستجدات أسكو أبوظبي 23) استكشافاً ثاقباً لأحدث الاكتشافات العلمية والتطورات التي ستغير قواعد اللعبة في علاج السرطان التي تم عرضها ومناقشتها خلال آخر اجتماع للجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري 2023 (أسكو) كما قام المحاضرون المتميزون لدينا بالتعمق في أحدث نتائج الأبحاث، وتقييم تأثيرها المحتمل على معايير الرعاية الحالية، ودمج هذه الاكتشافات في سياق سريري. شارك في مناقشات مثيرة للتفكير حول كيف يمكن لهذه النتائج المتطورة أن تحدث ثورة في المعيار الحالي للرعاية، مما يؤدي في النهاية إلى تشكيل مستقبل علاجات السرطان».

وقال الدكتور خالد بالعراج رئيس مركز الأورام في مستشفى توام ورئيس المؤتمر: تم تصميم مؤتمر الأورام المعتمد من التعليم الطبي المستمر بعناية لتحسين رعاية مرضى السرطان في المنطقة من خلال إطلاع الأطباء بآخر المستجدات في هذا المجال. قدم أعضاء اللجنة العلمية والخبراء نظرة عامة على الملخصات المتغيرة للممارسة المقدمة في ASCO 2023. ومن المقرر أن تؤثر على الممارسات السريرية ورعاية المرضى. وستتاح للمشاركين فرصة حضور عروض متعمقة والمشاركة في حلقات النقاش مباشرة».

وبمناسبة انطلاق «مؤتمر آخر وأهم مستجدات اجتماع الجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري 2023 (أسكو)» في أبوظبي، أشار الدكتور سلطان محمد الكرم، المدير التنفيذي لقطاع العين لشركة صحة، إلى ضرورة تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية الهادفة، قائلا: «نحن فخورون بتنظيم مؤتمر أفضل ما في أسكو الإمارات 2023 في أبوظبي. سيجمع هذا المؤتمر الهادف والمبتكر الخبراء والمتخصصين الأكثر تأثيرا في علم الأورام في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. سيكون هدفنا دائما هو إحداث تحول إيجابي في خدمات نظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة لمنح مجتمعنا إمكانية الوصول إلى خدمات عالمية المستوى تعزز رفاهيتهم وتحافظ على صحتهم. وتمثل مبادرات (صحة) المهمة للتعليم الطبي المستمر، مثل (أفضل ما في ASCO)، أولوية رئيسية حتى نتمكن من مواصلة تطوير علاج الأمراض المعقدة مثل السرطان.

أكثر من 25 مستشفى و100 عيادة

كجزء من التزامها بتحسين متوسط الفترات الصحية وتعزيز نمط حياة أكثر صحة في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة بما يتماشى مع علمها لطول العمر، تعمل «بيور هيلث» مع «صحة» وشركات المجموعة الأخرى على الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات لتضمين الحلول الصحية المثلى لمساعدة الناس على العيش حياة أطول وأكثر صحة وسعادة واكتمالاً. وتعزيز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للرعاية الصحية. مع مجموعة تشمل أكثر من 25 مستشفى و100 عيادة ومراكز تشخيص متعددة وحلول تأمين وصيدليات، التكنولوجيا الصحية والمشتريات، تسعى بيورهيلث إلى تقديم الرعاية الصحية في المستقبل من الإمارات العربية المتحدة إلى العالم وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للرعاية الصحية. وقد حان الوقت للإنسان لتحفيزه على الابتكار والتحول داخل قطاع الرعاية الصحية.

مستشفى توام

يُعد مستشفى توام، أحد مراكز الأورام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجهة إقليمية متميزة لإحالة المرضى. انطلاقاً من تفانينا في تبني أحدث الاختراقات والمنهجيات، نسعى جاهدين للبقاء في طليعة رعاية وأبحاث السرطان. ومن خلال التعلم من الخبراء العالميين وتسخير أحدث التقنيات، سيتمكن مستشفى توام من الاستمرار في تقديم خدمات الأورام الاستثنائية والشاملة للمرضى في الإمارات وخارجها».