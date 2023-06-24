250 طبيباً يشاركون في أعمال مؤتمر العين الطبي

إيهاب الرفاعي (العين)

شهد مؤتمر العين الطبي السنوي السابع للبحث العلمي، الذي اختتمت أعماله، إقبالاً كبيراً من المختصين والمهتمين بالقطاع الطبي، ويمثل المؤتمر المنصة العلمية البارزة الهادفة إلى تعزيز التعاون في مجال البحوث الطبية، بما يتماشى مع جهود أبوظبي المتواصلة لبناء مجتمع بحثي متقدم.

واستضاف المؤتمر، الذي عقد على مدار يوم كامل في «جامعة الإمارات العربية المتحدة» في العين، مسؤولين من دائرة الصحة في أبوظبي، وممثلين من مجموعة «بيورهيلث» وكبار المتخصصين في البحث والتطوير، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 250 خبيراً وطبيباً وممارساً من جميع أنحاء دولة الإمارات.

وفي هذا السياق، قال راشد سيف القبيسي، رئيس الشؤون المؤسَّسية في مجموعة «بيورهيلث»: «تعتبر قيادة جهود التميز التشغيلي والابتكار في مجال الرعاية الصحية، مع دعم نمو ونجاح الباحثين الإماراتيين، أولوية قصوى في مجموعة «بيورهيلث». ونلتزم في المجموعة بإحداث تحول إيجابي في قطاع الرعاية الصحية من خلال تسخير أحدث التقنيات الطبية والتكنولوجية، وتوفير بيئة بحثية على أعلى مستوى لدعم وتعزيز جهود الباحثين الإماراتيين في هذا المجال. ومن خلال شبكتنا الرائدة من الشركات التابعة لنا مدعومة بخبراتنا المتراكمة، نواصل جهودنا في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية لتمكين المرضى وتشكيل مجتمعات صحية يعيش فيها الأفراد حياة أطول وأكثر صحة».

وتم تقديم أكثر من 112 ورقة بحثية طبية غطت مجالات مختلفة في علم الأوبئة الوراثية والجراحة المتقدمة، بالإضافة إلى بعض التخصصات الأخرى، مما ساهم في تعزيز النقاشات وخلق وتشجيع فرص التعاون في المجال البحثي.

واستعرض الدكتور رشيد الحمادي، رئيس قسم الأبحاث الطبية في دائرة الصحة بأبوظبي، خطط ورؤى الهيئات التنظيمية المسؤولة عن تنظيم وتطوير ودعم مبادرات البحوث الطبية التي تهدف إلى تعزيز ورفع كفاءة مجالات البحث والتطوير وتعزيز جهود المجتمع البحثي في أبوظبي.

وشارك الدكتور إريك كورنيف، رئيس البحث والتطوير في مجموعة «بيورهيلث»، رؤية المجموعة واستراتيجياتها لدفع عجلة التحول في مجال البحث الإكلينيكي في دولة الإمارات.

أساس قوى

وفي تعليقها عن المؤتمر، قالت الدكتورة دلال المنصوري، الرئيس الطبي لمستشفى توام: «نلتزم من جانبنا بتوفير أساس قوى للباحثين الإماراتيين وتزويدهم بالأدوات اللازمة لدعم نموهم وتعزيز جهودهم في هذا المجال. ونؤمن بإمكانياتهم وكفاءاتهم الواعدة لبناء مستقبل مشرق يعزز جودة الرعاية الصحية في جميع أنحاء الإمارة».

وقال الدكتور خالد الدهماني، رئيس الشؤون الطبية في مستشفى توام: «تعكس الفرص البحثية الكبيرة التي تقدمها مجموعة «بيورهيلث» لأطبائنا الشباب التزامنا بتعزيز مجالات البحوث الطبية والمجتمع البحثي في الدولة، بما يتماشى مع مساعينا الحثيثة الرامية نحو تمهيد الطريق لاكتشافات رائدة في مجال الرعاية الصحية».

وقد ظهر التزام مستشفى توام في دعم مجال البحوث الطبية من خلال نشر ما يقرب من 897 ورقة بحثية في المجلات الدولية المحكمة. ومع ما يقرب من 43% من إجمالي الأبحاث التي تمت مناقشتها في المؤتمر، هناك مؤشرات إلى اتجاه تصاعدي إيجابي في طرق تبني الرعاية القائمة على الأدلة بين المتدربين.