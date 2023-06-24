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«تريندز» يشارك في مؤتمر الحوار العربي الأوروبي بالقاهرة

خلال الجلسات (من المصدر)
25 يونيو 2023 01:15

أبوظبي (الاتحاد) 

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شارك وفد من مركز تريندز للبحوث والاستشارات في فعاليات الدورة الثامنة من مؤتمر الحوار العربي الأوروبي، الذي عُقد بالقاهرة تحت عنوان «الدين والمجتمع المدني»، ونظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
وقد تفاعل وفد «تريندز»، ممثلاً بالأستاذ سلطان ماجد العلي، مدير إدارة الباروميتر، والدكتور أيمن الدسوقي، الباحث الرئيسي بالمركز، مع مشاركين من 17 دولة عربية وأوروبية، بالنقاش وتبادل الرؤى والخبرات، في جلسات المؤتمر الخمس ومجموعات العمل التي انبثقت عنه، حول القضايا المتصلة بالمجتمع المدني، وأدواره في رفد التنمية المستدامة في المجتمع، ودور الدين في تفعيل أنشطة التنظيمات المدنية، وما يتصل بها من قضايا المواطنة والتسامح وقبول الآخر. والتقى وفد المركز عدداً كبيراً من المشاركين في المؤتمر، وتم تبادل الأفكار عن القضايا ذات الصلة بموضوع المؤتمر، وسبل التعاون المشترك بين مركز تريندز والجهات البحثية والمدنية التي ينتمي إليها هؤلاء المشاركون، وبصفة خاصة الهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة سيجتونا Sigtuna بالسويد.

 

 

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
منتدى الحوار العربي الأوروبي
القاهرة
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