«شؤون المواطنين بعجمان» يدرس مضاعفة منح الدعم الاجتماعي

سعيد أحمد (عجمان)

أكد الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان، أن المكتب بصدد إعداد سياسة لمضاعفة منح الدعم الاجتماعي للمواطنين من خلال دراسة يعدها، كما يستعد لإطلاق مبادرة «نحن سندكم»، تتمثل في تقديم الدعم والمساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار المواطنين بالإمارة.

وقال إن المكتب أنشئ بالمرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2021 الصادر عن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بهدف تنفيذ توجيهات سموه في تحقيق الرفاهية والحياة الكريمة للمواطنين في الإمارة.

وأوضح الشيخ عبدالله النعيمي، أنه تم تحديد أهداف واختصاصات المكتب، وحصرها في عدد من الأهداف الرئيسية، تمثلت في اقتراح السياسة العامة للدعم الاجتماعي للمواطنين في الإمارة، ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى ولي العهد، ودراسة وتحديد أولويات احتياجات مواطني الإمارة، والتنسيق مع الجهات المعنية ورفع التوصيات بشأنها إلى ولي العهد لاعتمادها، وتلقي طلبات الدعم الاجتماعي من مواطني الإمارة وبحثها ودراستها وإعداد التوصيات بشأنها، والمتابعة والإشراف على تنفيذ نتائج وتوصيات البحوث والدراسات الاجتماعية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف أن المكتب قام بتنفيذ العديد من المبادرات والإنجازات وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، من ضمنها مبادرة «مجمع الخمسين»، والمتمثلة في إنشاء عدد من المساكن للمواطنين، تم الانتهاء منها وتسليمها لمجموعة من المواطنين تم اختيارهم من قبل لجنة شكلت لهذا الأمر، وقامت باختيار المواطنين، ورفعت أسماءهم لصاحب السمو حاكم عجمان، وتم اعتمادها.

مبادرات

وقال الشيخ عبدالله النعيمي، إنه تم إطلاق مبادرة «منح الطلبة المتفوقين»، وتتمثل في تقديم منح دراسية للطلبة المتفوقين بالثانوية العامة، لدعمهم في الدراسة بجامعة عجمان، وكلية الخليج الطبية، بمنح دراسية كاملة حسب اشتراطات المكتب، بالإضافة إلى مبادرة «تستاهل»، وتمثلت في بطاقة خصومات تقدم مجاناً لمواطنين الإمارة، تمنحهم نسبة خصم من 10% إلى 70% لدى مجموعة من المحال الكبرى، إلى جانب خصومات في المستشفيات الخاصة العاملة بالإمارة، على جميع الأقسام والمختبرات والعمليات.

وأشار إلى إنه تم أطلق مبادرة

«Be Active»، وتمثلت في الاتفاق مع مدرب متخصص في اللياقة البدنية، قام بتدريب ما يقارب الخمسين مواطناً، لرفع لياقتهم الرياضية من خلال دعوة تمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة في المبادرة، والتي تمت وقائعها في حديقة الصفيا، ولاقت نجاحاً وإقبالاً من المشاركين.

منح زواج

من جانبها، أكدت مريم المعمري، المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين بعجمان، أنه انطلاقاً من توجيهات أصحاب السمو الشيوخ بتشجيع الشباب على الإقبال على الزواج، قام المكتب بتقديم منح عينية للشباب المواطنين المقبلين على الزواج، ممن لا تنطبق عليهم شروط الحصول على المنحة من صندوق الزواج من مواطني الإمارة. وأضافت المعمري، أن أعداد المستفيدين من خدمات المكتب، تختلف من مبادرة إلى أخرى، حيث استقبل المكتب 9097 طلباً بشأن المنح المباشرة والمتمثلة في الدعم الاجتماعي للمواطنين، وقدم منحاً دراسية ومكافآت تفوق لـ111 طالبة وطالباً، في حين استفادت 7 آلاف أسرة مواطنة بعجمان، من مبادرة «تستاهل».

12 مجلساً

كما تم إطلاق مبادرة «مجالس عجمان»، وتتمثل في إدارة شؤون مجالس الأحياء المنتشرة في مناطق الإمارة، لتقديم خدماتها لمواطني الإمارة، ويبلغ عددها 6 مجالس في مدينة عجمان، و6 مجالس في مدينة مصفوت وضواحيها، حيث وضع المكتب خطة لتطويرها وعمل الصيانة اللازمة لبعضها، وإطلاق تطبيق على الهاتف المحمول لحجزها، وتم وضعها على خريطة «جوجل» ليستدل عليها المواطنون، وتعنى المجالس باستقبال المواطنين لإقامة مناسباتهم فيها، سواء كانت أفراحاً أو اجتماعات أو ندوات، وحتى واجب العزاء في حالات الوفاة، وتقدم الخدمة مجاناً ودون مقابل.

ويتلقى المكتب طلبات المواطنين حول احتياجاتهم من المواد الغذائية، ويتم تسليم بطاقات شراء لهم من عدة منافذ بيع في إمارة عجمان، ليتولوا الشراء لاحتياجاتهم بأنفسهم مباشرة دون حرج أو حاجة لمن يسلمهم تلك المواد أو يختارها لهم، إلى جانب التعاون مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة وخارجها، لتسهيل إجراءات المواطنين في توصيل تلك الخدمات لهم.



