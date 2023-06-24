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«موارد الفجيرة» تطلق المرحلة التشغيلية لدليل التميز للمنشآت التعدينية

«موارد الفجيرة» تطلق المرحلة التشغيلية لدليل التميز للمنشآت التعدينية
25 يونيو 2023 01:15

الفجيرة (الاتحاد)

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 أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، المرحلة التشغيلية من مشروع دعم المنشآت التعدينية، بغرض تنمية أعمالها ومساندتها لتحقيق قيمة مضافة لاستثماراتها من خلال إطلاق دليل التميز التشغيلي للمنشآت التعدينية في نوفمبر 2022 حيث يوضح الدليل أسس نظام التميز التشغيلي لتمكين المنشآت من تطبيق أدواته بكفاءة.
كما يتضمن الدليل الآليات التي تعزز المسؤولية المجتمعية لدى المنشآت التعدينية لممارسة أنشطتها وفق معايير بيئية مستدامة تساهم في تنمية الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها لضمان استدامتها للأجيال الحاضرة والقادمة.
وقال المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة إنه تم إطلاق المرحلة التشغيلية لدليل التميز للمنشآت ليكون مرجعاً لتعزيز دورها في المسؤولية المجتمعية وجودة الحياة في إمارة الفجيرة وإتاحة الفرصة لها لممارسة أنشطتها وفق معايير الاستدامة البيئية.
وأوضح أن الدليل يتضمن إجراءات وخططاً واضحة لضمان استمرارية الأعمال في المنشآت بما يساهم في تسهيل اتخاذ القرار وتعزيز الاستقرار المطلوب لتطوير الاستثمار التعديني في الإمارة وتحقيق الفائدة للمعنيين وضمان كفاءة العمليات التي تجرى بموجب الأنشطة التعدينية، مشيراً إلى أن الدليل يحتوي أيضاً على آليات فاعلة لنظام الصحة والسلامة المهنية للعمال متوافقة مع بيئة العمل المحلية.
وأكد قاسم حرص المؤسسة على دعم الشركات المحلية وتشجيعها على توسيع أعمالها لما من شأنه استقطاب المزيد من المستثمرين المحليين، داعياً إلى ضرورة تكيّف القطاع الخاص مع المتغيرات الاقتصادية السريعة لضمان استمرارية أعمالها ونجاحها واستدامتها.

مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية
الفجيرة
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