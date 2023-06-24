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مخيم الفجيرة العلمي الثاني ينطلق 10 يوليو

مخيم الفجيرة العلمي الثاني ينطلق 10 يوليو
25 يونيو 2023 01:15

الفجيرة (وام)

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تنطلق في 10 يوليو المقبل فعاليات مخيم الفجيرة العلمي الذي ينظمه نادي الفجيرة العلمي ويتضمن مسابقات وأنشطة وبرامج علمية وترفيهية تستهدف الشباب والأطفال، وتعزّز الدور المجتمعي في قطاع العلوم خلال فترة الإجازة الصيفية.
ويتزامن مع الدورة الثانية من المخيم -الذي يستمر حتى 11 أغسطس- إطلاق ألعاب الفجيرة الإلكترونية التي تتضمن منافسات رياضية إلكترونية منها لعبة الشطرنج الإلكترونية والرماية الإلكترونية وكرة القدم الإلكترونية ولعبة السومو بوت والتي ستسهم في استقطاب المواهب الشابة في قطاع التكنولوجيا ضمن اشتراطات ومعايير لكل لعبة.
وأكد سيف المعيلي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي أهمية تنظيم الفعاليات العلمية المختلفة خلال فترة الإجازة الصيفية واستغلال أوقات فراغ الشباب في الأنشطة التي تنمي مهاراتهم وقدراتهم وإبداعاتهم خاصة في قطاع العلوم المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

الفجيرة
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