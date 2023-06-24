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رئيس الدولة يمنح سفير ألبانيا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

رئيس الدولة يمنح سفير ألبانيا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
24 يونيو 2023 18:01

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سعادة إرمال دردها سفير جمهورية ألبانيا لدى دولة الإمارات، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، وذلك تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.
وقلد معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، سعادة السفير، الوسام خلال استقباله في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي، معرباً عن تمنياته لسعادة السفير بالتوفيق والنجاح في عمله، وأثنى على دوره خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية ألبانيا على الأصعدة كافة.
من جانبه، أعرب سعادة دردها، عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها الدولة والتي تعكس حرص القيادة وطموحها للارتقاء بمكانة الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة.
كما توجه بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون كان له الأثر في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
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ألبانيا
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