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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
24 يونيو 2023 17:18

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:49 والمد الثاني عند الساعة 04:58 والجزر الأول عند الساعة 11:28 والجزر الثاني عند الساعة 23:34.
في بحر عُمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 14:28 والمد الثاني عند الساعة 02:26 والجزر الأول عند الساعة 21:16 والجزر الثاني عند الساعة 08:10.

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المصدر: وام
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