الإمارات تدعو إلى تجديد مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات أن الحوار والدبلوماسية ووقف التصعيد هي السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سياسي في أوكرانيا، مشددة على ضرورة دعم مبادرات تبادل الأسرى وتجديد مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، وإيلاء اهتمام خاص بالخدمات الإنسانية، وإيصالها لمن هم في أمس الحاجة لها.

وقالت بعثة الدولة، أمس، في تغريدة على موقعها الرسمي على موقع «تويتر»: «وجهت الإمارات رسالة في اجتماع مجلس الأمن بشأن أوكرانيا، بأن وقف التصعيد والدبلوماسية والحوار هي السبل الوحيدة للمضي قدماً». كما شددت الدولة «على وجوب الاستمرار في اتخاذ خطوات جادة للتوصل إلى حل سياسي، يتضمن ذلك دعم مبادرات تبادل الأسرى وتجديد مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب».

وأضافت: «لا بد من إيلاء اهتمام خاص بالخدمات الإنسانية، وإيصالها لمن هم في أمس الحاجة لها، وفي الوقت ذاته يتوجب على الأطراف كافة أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي».

وكانت الإمارات «دعت منذ بداية الأزمة إلى وقف التصعيد والحوار، ودعم جميع المبادرات الدبلوماسية في هذا الصدد»، مشددة على إيمانها الراسخ بأن الدبلوماسية لا تزال هي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، كما شاركت الدولة، المجتمع الدولي مخاوفه العميقة بشأن تداعيات الوضع الحالي على المدنيين داخل أوكرانيا وخارجها، وعلى السلم والأمن والاستقرار، على الصعيدين الإقليمي والدولي».

إلى ذلك، أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن تصريحات روسية عن عدم تجديد مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود عند انتهاء العمل بها في 17 يوليو المقبل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان مساء أمس الأول، إن بلينكن وجوتيريش أكدا أهمية هذه الاتفاقية للأمن الغذائي العالمي كما شددا على التأثير السلبي لتعليقها على مستوردي الغذاء خاصة في الدول النامية. وأضاف ميلر أن بلينكن أعرب عن شكره لجوتيريش «لالتزامه الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك السيادة وسلامة الأراضي» في سياق الأزمة الروسية - الأوكرانية.

وكانت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وقعت في إسطنبول في يوليو 2022 اتفاقية لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية التي توقفت مؤقتاً بعد بدء الأزمة في فبراير من العام نفسه لمعالجة أزمة غذاء عالمية.

وسمحت الاتفاقية التي تم تمديد العمل بها مرات عدة بتصدير أكثر من 30 مليون طن متري من الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا وفي 18 مايو الماضي تم تمديد الاتفاق 60 يوماً إضافياً فيما تسعى الأطراف الدولية لتمديدها قبل انتهائها في 17 يوليو المقبل.