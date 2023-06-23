رئيس مالطا وقرينته يزوران مكتبة محمد بن راشد

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، فخامة الرئيس جورج فيلا، رئيس جمهورية مالطا، وقرينته السيدة الأولى لجمهورية مالطا، والوفد المرافق، حيث اطلعوا على خدماتها ومرافقها وأحدث التقنيات المستخدمة بين أروقتها.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة أهمية ودور الارتقاء بالمشهد المعرفي والثقافي في تقدم المجتمعات على المستويات كافة، ودور المكتبات في تعزيز المشهد المعرفي والثقافي، والمساهمة في بناء مجتمعات قوية ومزدهرة تنعم بالتعايش والتفاهم بين الأفراد والثقافات المختلفة لخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة. كما بحث الطرفان سبل التعاون المستقبلي المشترك في المجالات الثقافية بين البلدين. وتعرف الوفد، خلال الزيارة، إلى الكنوز المعرفية في مكتبة الإمارات التي تسلط الضوء على الجوانب المتعددة للثقافة الإماراتية، ومجموعته المتميزة والمكونة من أكثر من 15000 عنوان، بالإضافة إلى زيارة مكتبة الأعمال التي تضم قرابة 25000 عنوان . وفي ختام الجولة، أهدى فخامة الرئيس جورج فيلا، مكتبة محمد بن راشد، نسخة مميزة من القرآن الكريم، مشيداً بدورها كنموذج متفرد للمعرفة يعكس رؤية والتزام دولة الإمارات بتطوير المشهد الثقافي على صعيد المنطقة والعالم العربي.