«الإماراتية البيلاروسية» تعقد دورتها السادسة في أبوظبي

أبوظبي (وام)

عقدت الدورة السادسة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا، اجتماعاتها في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي، حيث ترأس الاجتماع من جانب الإمارات معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، ومن الجانب البيلاروسي معالي ديمتري بانتوس، رئيس الهيئة الحكومية للصناعات العسكرية. حضر اجتماعات اللجنة، إبراهيم محمد المشرخ، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بيلاروسيا، وحميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، والدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

ودار النقاش حول التعاون في المجال الاقتصادي، ولا سيما التطورات في ما يتعلق بالتجارة والاستثمار، والتعاون المصرفي، والتعليم والثقافة والأمن السيبراني والزراعة والغذاء.