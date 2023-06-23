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سفير العراق لدى الدولة: مجمع القرآن قيمة علمية وإرث حضاري

شيرزاد خلال تكريم السفير العراقي (من المصدر)
24 يونيو 2023 00:59

الشارقة (الاتحاد) 

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أكد الدكتور مظفر مصطفى الجبوري، سفير جمهورية العراق لدى الدولة، أن مجمع القرآن الكريم، يمثل قيمة علمية، وإرثاً حضارياً ومعمارياً، وبُعداً إنسانياً، وذاكرة تاريخية للأجيال القادمة، تروي لهم قصص القرآن الكريم وتاريخه وعلومه، والحضارة الإسلامية المتجسدة في مقتنيات متاحفه. 
جاء ذلك خلال زيارته مجمع القرآن الكريم، يرافقه أحمد خالد سلمان، وقصي إبراهيم عبدالله، وكان في استقبالهم الدكتور شيرزاد عبد الرحمن طاهر، الأمين العام لمجمع القرآن الكريم، الذي قدم لهم شرحاً مفصلاً حول المجمع ومتاحفه ومقارئه، ودوره التعليمي في منح الأسانيد المتصلة بالنبي - صلى الله عليه وسلم- ومشروعاته العلمية والبحثية في مجال القرآن الكريم والتفسير البلاغي، ثم اصطحبهم بجولة بأروقته، اطلعوا خلالها على المخطوطات النادرة، وصفوة الكنوز المعرفية لتاريخ وعلوم القرآن التي تعكس الإرث التاريخي والحضارة الإسلامية، كما اطلعوا على الاستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية المجهزة بأحدث التقنيات، لخدمة القرآن الكريم، واختتمت الزيارة بعرض فيلم وثائقي يروي تاريخ القرآن الكريم، بحضور عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في المجمع.
وقال الدكتور مظفر مصطفى الجبوري، سفير جمهورية العراق لدى الدولة: «إن الإمارات عموماً والشارقة خصوصاً تحتوي على الكثير من الأماكن العلمية والثقافية، وقد شهدت نمواً متسارعاً، يواكب النمو الاقتصادي والتعليمي، وصولاً إلى المشهد الثقافي الذي يتسم بالتنوّع الحضاري الإسلامي والعالمي، والبعد الإنساني، فهي ذاكرة للأجيال القادمة، تروي تاريخ القرآن وطرق جمعه وكتابته، وعلماء القرآن والمهتمين به في حقب تاريخية مختلفة، ومن مناطق مختلفة، منها بلاد الرافدين». 
وفي نهاية الزيارة، قدم الدكتور شيرزاد عبد الرحمن طاهر، الأمين العام لمجمع القرآن الكريم، هدية تذكارية مهداة من المجمع للسفير العراقي لدى الدولة.

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