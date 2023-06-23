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محاضرات تثقيفية توعوية للحجاج بمجالس الأحياء في أبوظبي

محاضرات تثقيفية توعوية للحجاج بمجالس الأحياء في أبوظبي
24 يونيو 2023 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون والتنسيق مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة محاضرات تثقيفية توعوية لحجاج الدولة هذا العام 1444هـ - 2023م في مجلسي المنهل والوثبة، شارك فيها متحدثون من الخدمات العلاجية الخارجية – صحة، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وزارة الخارجية.
وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجيتها وخططها في توعية وتثقيف الحجاج بكل ما يمكّنهم من أداء هذا الركن العظيم بطريقة صحيحة وحتى عودتهم لأرض الوطن وهم في سعادة وسلامة وطمأنينة.

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