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بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي تصل إلى مكة المكرمة

خلال محاضرة دينية حول مناسك الحج (من المصدر)
24 يونيو 2023 01:00

مكة المكرمة (الاتحاد)

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وصلت فجر أمس بسلامة الله بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي 1444هـ إلى أرض مكة المكرمة، استعداداً لاكتمال عمرة القدوم للحج.
وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالدولة وإلى التعليمات الصادرة من مدير عام الدائرة الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني بتسخير جميع الجهود اللازمة، وتسخير كافة الإمكانات لرعاية حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي، والتي تشمل (80) حاجاً من موظفي وموظفات حكومة دبي، فإن فريق العمل المشرف على البعثة على أهبة الاستعداد لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ونطمن أهالينا وأهالي الحجاج في دبي بأن جميع الحجاج وصلوا إلى أرض مكة المكرمة.
وأكد المهيري على تقديم حزمة من الدروس الدينية للحجاج فور وصولهم إلى الأراضي المقدسة، وألقى الشيخ محمد حسن الطاهر مفتي البعثة أولى المحاضرات الدينية أمس في مكة حول فضائل مكة المكرمة وعمرة القدوم، لافتاً بأن تتوالى المحاضرات الدينية حول شرح مناسك وأحكام الحج بشكل تفصيلي في الأيام القادمة بإذن الله تعالى.

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