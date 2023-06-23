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الإمارات

سعيد الهاجري يلتقي رئيس قبرص ويبحثان تعزيز العلاقات

سعيد الهاجري خلال لقائه رئيس قبرص (وام)
24 يونيو 2023 00:59

نيقوسيا (وام)

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التقى سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، فخامة نيكوس كريستودوليديس رئيس جمهورية قبرص، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها ومجتمع الأعمال الإماراتي إلى قبرص. ونقل خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لفخامة الرئيس كريستودوليديس، وتمنياته لجمهورية قبرص وشعبها بالتقدم والازدهار. 
من جهته، حمّل الرئيس القبرصي، الهاجري تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات بدوام الرفعة والتقدم. جرى -خلال اللقاء- بحث فرص الاستثمارات المتاحة وتعزيز التعاون التجاري في عدد من القطاعات لا سيما الطاقة المتجددة والبنية التحتية والسياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة والرعاية الصحية والابتكار والبحث والتطوير. 
وأجرى الهاجري محادثات ثنائية مع إيرين بيكي وزيرة الدولة القبرصية لشؤون الرئاسة، ومعالي قسطنطينوس كومبوس وزير الخارجية، ومعالي جيورجوس باباناستاسيو وزير الطاقة والتجارة والصناعة، وفيليبوس هاجيزاكارياس نائب وزير البحث والابتكار والسياسة الرقمية، وجورج بانتيلي الأمين العام لوزارة المالية في قبرص.
سلطت المحادثات الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وأفضل سبل دعم التعاون بين الشركات، لا سيما في المجالات الحديثة والناشئة. 
وتعليقًا على الزيارة، قال الهاجري: «تعد قبرص سوقاً مهماً للشركات الإماراتية، وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الوطيدة والبناءة بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص، وضمن الجهود المشتركة لزيادة الاستثمار والتبادل الاقتصادي بين بلدينا. إن الأهمية الاقتصادية للبلدين مستمرة في النمو، وهناك تقدم كبير في عدد من القطاعات الحيوية. وتحرص الشركات والمستثمرون من دولة الإمارات وقبرص على دعم التطلعات الاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين».

سعيد الهاجري
قبرص
الإمارات
نيكوس كريستودوليدس
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