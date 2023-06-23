«الهوية والجنسية» تطلق خدمة رقمية لتأمين المركبات القادمة إلى «منفذ الغويفات»

أبوظبي (وام)

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إطلاق خدمة إلكترونية لتأمين المركبات الأجنبية القادمة إلى دولة الإمارات عبر المنافذ البرية، وذلك تزامناً مع قرب تنفيذ قرار الهيئة بإلزامية التأمين المسبق على المركبات القادمة إلى الدولة عبر منفذ الغويفات الحدودي، وذلك بدءاً من 26 يونيو الجاري.

وأتاحت الهيئة خدمة تأمين المركبات الأجنبية القادمة إلى الدولة إلكترونياً من خلال شبكة الإنترنت لتمكين المسافرين أو العابرين عبر منفذ الغويفات البري من إنجاز إجراءات التأمين قبل مرحلة الوصول إلى الدولة، باستخدام مختلف القنوات الإلكترونية المتاحة بهدف دعم مرونة رحلة العبور في المنفذ، ما يسهم في تقليل الزمن المستغرق للانتهاء من الإجراءات، وتعزيز سعادة المسافرين.

وأوضحت الإدارة العامة لأمن المنافذ في الهيئة إمكانية الوصول إلى الخدمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني https://aber.shory.com، أو من خلال تحميل تطبيق «(شوري عابر | Shory Aber)» المتاح لدى متاجر تطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية لمستخدمي أنظمة iOS وAndroid، والتي يتعيّن على المسافر إبرازها فور الوصول للمنفذ، وذلك عند طلبها من الموظف المختص.