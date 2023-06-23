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الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تبحث التعاون مع نظيرتها في البحرين

خلال الاجتماع (من المصدر)
24 يونيو 2023 00:59

المنامة (وام)

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بحث وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والمهندس علي محمد أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وناقشا أفضل الممارسات لتعزيز الحقوق والحريات، وزيادة الوعي المُجتمعي في مختلف القضايا الحقوقية المُشتركة، وسبل الاستجابة الفورية الفاعلة في قضايا حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال زيارة وفد الهيئة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين مؤخراً، حيث تضمنت الزيارة مجموعة من اللقاءات والزيارات الرسمية المثمرة.
وكان في استقبال الوفد إلى جانب المهندس علي محمد أحمد الدرازي، نائبه وأعضاء مجلس المفوضين والأمين العام للمؤسسة.
واطلع الوفد خلال جولة في مرافق مقر المؤسسة، على عرض مرئي تعريفي، إضافة إلى الاطلاع على أعمال المؤسسة وإنشائها واختصاصاتها، وآليات عمل لجانها النوعية الدائمة، ولجنة الشكاوى والمتابعة ولجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق ولجنة الحقوق والحريات العامة.
وعبر مقصود كروز وأعضاء الوفد عن امتنانهم على حفاوة الاستقبال، حيث اطلعوا على شرح مفصل من المديرين المتخصصين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين حول المؤسسة، مثمناً التعاون بين الطرفين في مجالات حقوق الإنسان. من جانبه، أكَّد المهندس علي محمد أحمد الدرازي تعزيز التعاون والتنسيق المُثمر بين الجانبين في كل ما يخدم قيم حقوق الإنسان.
تعزيز الشراكة
ضمن الجهود في تعزيز الشراكة الثنائية والتعاون في تطوير استراتيجيات حقوق الإنسان بين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات والقطاعات المعنية في مملكة البحرين الشقيقة، زار الوفد برئاسة مقصود كروز، قطاع شؤون حقوق الإنسان في مقر وزارة الخارجية البحرينية، حيث استقبلتهم معالي أروى السيد رئيسة القطاع، وذلك بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل المُمارسات في مجال حقوق الإنسان، وبحث أفضل سُبل التعاون المشترك. كما عقد الوفد برئاسة مقصود كروز، لقاءً مع محمد الزباري، رئيس وحدة التحقيق الخاصة، في مقر النيابة العامة البحرينية، وتناول اللقاء بين الجانبين دور الوحدة في تطبيق معايير ومبادئ حقوق الإنسان بما يسهم في تحقيق العدالة، بوصفها جهازاً قضائياً مستقلاً. كما زار الوفد، مقر الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية البحرينية، حيث شملت الزيارة الاطلاع على آليات عمل الأمانة وإجراءاتها في مجال التظلمات المتعلقة بحقوق الإنسان. وأكَّد مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أهمية هذه الزيارات في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات.

مقصود كروز
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
الإمارات
حقوق الإنسان
البحرين
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