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المنتدى الإسلامي يختتم فعاليات الدورة العلمية الـ23

المنتدى الإسلامي يختتم فعاليات الدورة العلمية الـ23
24 يونيو 2023 00:59

الشارقة (وام)

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اختتم المنتدى الإسلامي أعمال الدورةِ العلميةِ 23 بجامعِ المغفرة في الشارقة تحت عنوان: (السبع المثاني).
وشهدت الدورةُ العلميةُ سلسلةً من المحاورِ والمحاضراتِ التي ألقت الضوءَ على سورةِ الفاتحة (السبع المثاني)، من خلالِ تفسيرِها وشرحِ معانيها، والأحاديثِ النبويةِ الواردةِ في فضلِها، وما يتعلقُ بقراءتِها الصحيحة.
وأشاد الدكتور ماجد بوشليبي، الأمين العام للمنتدى الإسلامي، رئيسُ اللجنةِ العليا المنظمةِ للدورةِ العلميةِ، بدعمِ ورعايةِ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مبيِّناً أنَّ الدورة تناولت مجموعةً من العلومِ في مجالِ علومِ القرآن وعلومِ التفسيرِ وعلومِ الحديثِ والسيرةِ النبويةِ، إضافةً إلى بعضِ المسائلِ التي تتعلقُ بالتجويدِ والإقراءِ وبعضِ العلومِ البسيطةِ التي تتصلُ بالعباداتِ والمعاملات.
وأشار إلى أن الجديد في هذه الدورةِ هو دورةٌ علميةٌ مصغرةٌ تتْبعُ هذه الدورةَ في المنطقةِ الشرقيةِ بمدينةِ خورفكان، وستُنَظَّمُ بالتعاونِ مع نادي خورفكان ومعَ الإداراتِ المعنيةِ فيها، والقصدُ هو تسهيلُ نقلِ هذه المعارفِ والثقافةِ إلى المنطقةِ الشرقية، من خلالِ مادةٍ علميةٍ مشابهةٍ لما قُدِّمَ هنا، وسيُحَضَّرُ لها وستُطبعُ وتُوزَّعُ على الحضور، معرباً عن شكره للجهاتِ الشريكةِ والداعمة.
وفي نهايةِ الدورةِ، تمَّ تكريمُ الأساتذةِ المحاضرين، ومنحِهم شهاداتِ المشاركةِ في الدورةِ العلمية من قِبَلِ الأمين العام للمنتدى الإسلامي.

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