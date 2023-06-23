انطلاق معرض «العيد» في إكسبو الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت أمس في مركز إكسبو الشارقة، النسخة الثالثة من معرض عيد الأضحى 2023، وتقدم الفعالية المستمرة حتى 2 يوليو المقبل، عروضاً متميزة، وخصومات على مجموعة واسعة من المنتجات، وسط مشاركة كبار تجار التجزئة، وأشهر العلامات التجارية. ومن المتوقع أن يشهد الحدث الذي تنظمه شركة «ليز إيفنت» إقبالاً كبيراً من الزوار في ظل تزامنه مع موسم التسوق الصيفي وعطلة عيد الأضحى. وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المركز حريص على استضافة المعرض سنوياً، وتقديم الدعم والتسهيلات للشركات العارضة، بهدف استقطاب أكبر عدد من الزوار، وتوفير تجربة تسوق متميزة لهم، وإشاعة أجواء البهجة.