السبت 24 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

أبوظبي تتألق 15 ليلة بزينة «الأضحى»

أبوظبي تتألق 15 ليلة بزينة «الأضحى»
24 يونيو 2023 01:01

هالة الخياط (أبوظبي)
تتألق أبوظبي 15 ليلة متصلة بزينة عيد الأضحى المبارك التي تضفي ألقاً وجمالاً خاصاً على الميادين والساحات والجسور والشوارع الرئيسة والمدن الخارجية: بني ياس، الشهامة، الرحبة، السمحة، الشامخة، الرياض، والوثبة، بالإضافة إلى جزيرتي الريم والمارية.

وتتضمن الزينة 450 ستارة كهربائية، و350 ثرية، و150 مجسماً ثلاثي الأبعاد 3D، لتمنح هذه العناصر المضيئة المتناسقة في تشكيلاتها وتصاميمها وألوانها (الأبيض، والذهبي، والأصفر) متعة بصرية فريدة تتماشى مع روحانيات المناسبة.

أخبار ذات صلة
بتوجيهات محمد بن زايد.. خالد بن محمد بن زايد يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي
"الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ": خدمات مميزة للحجاج في المنافذ الحدودية بالتعاون مع الشركاء

وتحمل المجسمات عبارات: «عيدكم مبارك»، «كل عام وأنتم بخير»، «عساكم من عواده»، «ينعاد عليكم بالخير»، «من العايدين والغانمين».

وتحرص بلدية مدينة أبوظبي على مشاركة أفراد المجتمع احتفالاتهم بالأعياد والمناسبات الرسمية، وأكدت البلدية أن عناصر الزينة التي يتم استخدامها مصنعة من مواد صديقة للبيئة، وذات جودة عالية.

عيد الأضحى
أبوظبي
عيد الأضحى المبارك
الإمارات
شوارع أبوظبي
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
عربي ودولي
بيلاروسيا تتوسط لوقف تمرد فاغنر في روسيا
اليوم 21:44
قوات أمن روسية تنتشر في العاصمة موسكو
عربي ودولي
بايدن يبحث الوضع في روسيا مع قادة دول غربية
اليوم 21:13
مبابي يهنئ «المُعلم» ميسي بعيد ميلاده
الرياضي
مبابي يهنئ «المُعلم» ميسي بعيد ميلاده
اليوم 21:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©