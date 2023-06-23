أبوظبي تتألق 15 ليلة بزينة «الأضحى»

هالة الخياط (أبوظبي)

تتألق أبوظبي 15 ليلة متصلة بزينة عيد الأضحى المبارك التي تضفي ألقاً وجمالاً خاصاً على الميادين والساحات والجسور والشوارع الرئيسة والمدن الخارجية: بني ياس، الشهامة، الرحبة، السمحة، الشامخة، الرياض، والوثبة، بالإضافة إلى جزيرتي الريم والمارية.

وتتضمن الزينة 450 ستارة كهربائية، و350 ثرية، و150 مجسماً ثلاثي الأبعاد 3D، لتمنح هذه العناصر المضيئة المتناسقة في تشكيلاتها وتصاميمها وألوانها (الأبيض، والذهبي، والأصفر) متعة بصرية فريدة تتماشى مع روحانيات المناسبة.

وتحمل المجسمات عبارات: «عيدكم مبارك»، «كل عام وأنتم بخير»، «عساكم من عواده»، «ينعاد عليكم بالخير»، «من العايدين والغانمين».

وتحرص بلدية مدينة أبوظبي على مشاركة أفراد المجتمع احتفالاتهم بالأعياد والمناسبات الرسمية، وأكدت البلدية أن عناصر الزينة التي يتم استخدامها مصنعة من مواد صديقة للبيئة، وذات جودة عالية.