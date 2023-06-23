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عبدالله بن زايد يستقبل وزيراً بريطانيا

عبدالله بن زايد يستقبل وزيرا بريطانيا
23 يونيو 2023 23:04

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، اللورد طارق أحمد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المعني بمنع العنف في حالات النزاع.
جرى، خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك والشراكة بين البلدين.
وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، واللورد طارق أحمد، مجمل تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، كما ناقشا ملف حماية المدنيين في مناطق النزاعات وأهمية توفير الدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لهم.

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واستعرض الوزيران، التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية، وتطرقا إلى أهمية تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتلبية تطلعات الشعوب إلى التنمية والازدهار.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، واللورد طارق أحمد، خلال اللقاء، على عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تربط بين البلدين في مختلف القطاعات.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
اللورد طارق أحمد
بريطانيا
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