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تخريج 133 مواطناً في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية فرعي عجمان وأم القيوين

عبدالله النعيمي خلال التكريم (من المصدر)
24 يونيو 2023 00:59

عجمان (الاتحاد)

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شهد الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في إمارة عجمان، احتفال مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بتخريج 133 مواطناً في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية التابعة لـ «أبوظبي التقني» فرعي عجمان «110 مواطنين»، وأم القيوين «23 مواطناً»، حيث أقيم الاحتفال المشترك في عجمان بحضور الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي، مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ونخبة من المسؤولين.
وقال الدكتور عبدالرحمن الحمادي: «إن خريجي عجمان يشكلون الدفعة التاسعة، فيما يمثل خريجو أم القيوين، الدفعة السابعة، وجميعهم من أبناء منظومة (أبوظبي التقني) للتعليم التكنولوجي والمهني المتطور دائماً، وقد تلقوا تعليماً متقدماً في العلوم والرياضيات، وغيرها من المواد التي تجعلهم من الكفاءات الوطنية التقنية والهندسية المتخصصة التي سيكون لها دورها المهم في خدمة القطاعات الصناعية بالدولة»، داعياً الخريجين إلى مواصلة الجد والاجتهاد في دراساتهم الجامعية، بما يضمن لهم المستقبل الرائع والدور الفاعل في النهضة التي تعيشها الإمارات في قطاعات العمل والإنتاج كافة.
وقال عيسى عبدالله المرزوقي، مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية التابعة لـ«أبوظبي التقني»: «إن القيادة الرشيدة تؤمن بدور العلم في بناء الوطن والمواطن، ولذلك فقد انتشرت وازدهرت الجامعات والمدارس والمعاهد والكليات في إمارات الدولة كافة، لتخرج فيها الكوادر المتفوقة والمتميزة في مختلِف التخصصات والمجالات».

عبدالله بن ماجد النعيمي
ثانوية التكنولوجيا التطبيقية
الإمارات
عجمان
أم القيوين
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