«الصحة» تحدد الإجراءات الوقائية لقضاء سفر صحي وآمن

سامي عبد الرؤوف (دبي)

حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الإجراءات الصحية الوقائية الواجب الأخذ بها قبل وأثناء وبعد العودة من السفر لقضاء فترة سفر صحية وآمنة، مؤكدة أن هذه الإجراءات الصحية قد لا تكون قابلة للتطبيق في جميع الحالات.

وأشارت الوزارة إلى وجود 8 إجراءات صحية من المهم القيام بها للتخطيط الصحي المسبق للسفر، تتمثل في استشارة الطبيب المختص قبل السفر لتقييم المخاطر الصحية المرتبطة بالسفر، والحالة الصحية، وعمل بعض الفحوص إن لزم، والتعرف على أنواع التطعيمات المختلفة التي قد يحتاجها للجهة المقصودة.

ويجب التأكد من أخذ الاحتياطات الضرورية في حال مرافقة الأطفال أو المرأة الحامل، مثل أخذ الأدوية للأطفال اللازمة لخفض الحرارة وبخاخ الربو، كما يمكن طلب شهادة اللياقة للمرأة الحامل حسب الوجهة، بالإضافة إلى تجهيز الحقيبة الصحية والإسعافات الأولية.

وأكدت الوزارة، أهمية الحصول على التأمين الصحي الخاص بالسفر الذي يكفل الرعاية اللازمة في حالة الطوارئ، خاصة الفئات التي تحتاج إلى عناية صحية (كبار السن، المرأة الحامل، بعض الحالات المرضية)، لافتة إلى ضرورة أخذ التطعيمات الضرورية حسب وجهة السفر المقصودة والمطلوبة دولياً بفترة كافية قبل السفر، حيث سيقوم الطبيب في عيادة المسافرين بتعريف هذه التطعيمات وأهميتها وجدولة مواعيدها، كما سيزود الطبيب، المسافر بشهادة التطعيم الدولية التي تصدر فقط من الجهات الحكومية المعتمدة.

ونبهت الوزارة إلى أنه إذا كان المسافر ملتزماً بتناول أدوية معينة لعلاج بعض الأمراض مثل السكري، فإنه ينصح بالاحتفاظ بكمية كافية من الدواء تكفي لمدة ثلاثة أيام في حقيبة اليد ضماناً لتوافر العلاج في حال تأخر شحن الأمتعة.

ثم تحدثت الوزارة، عن الإجراءات الصحية أثناء السفر، لتجنب بعض المشاكل الصحية من خلال اتباع الإرشادات اللازمة، مشيرة إلى أنه بسبب اختلاف التوقيت واضطراب الساعة البيولوجية، يعاني المسافرون أثناء الرحلات الطويلة والذين يتجهون إلى البلدان البعيدة، نتيجة التغيير الذي يطرأ على ضبط التوقيت الداخلي لجسم الإنسان.

وأوضحت أنه من أهم الأعراض الناتجة عن ذلك، اضطراب في النوم والجهاز الهضمي والتركيز، وأيضاً الشعور بالإرهاق والضعف العام، مشيرة إلى أنه ينصح المسافر في هذه الحالة بأخذ قسط كافٍ من النوم والراحة أثناء الرحلات الطويلة، ومراعاة شرب السوائل بكثرة، وتجنب شرب القهوة والشاي، وغيرهما من المنبهات، وأيضاً الحرص عل تناول الطعام الصحي.

وتطرقت الوزارة إلى الدوار الحركي أو دوار السفر الذي يعاني منه بعض المسافرين نتيجة اضطراب في حواس الإنسان نتيجة للحركة الزائدة، موضحة أنه من أبرز أعراضه الإرهاق والغثيان والصداع والقيء.

ونصحت المسافر لتخفيف هذه الأعراض، بالجلوس في مقدمة الطائرة أو عند الجناح أو الجلوس في الوسط إن أمكن، وكذلك تجنب تناول الطعام مباشرةً في بداية الرحلة ومضغ علكة أو حلوى النعناع، واستشارة الطبيب لوصف دواء يخفف من أعراض الدوار.

ثم تحدثت الوزارة عن ما يعانيه بعض المسافرين من اضطراب الجهاز الوعائي والدورة الدموية بسبب الجلوس لفترات طويلة دون حراك، ولتجنب مشاكل الدورة الدموية وتخثر الوريد العميق والتي تعتبر أحد العوامل التي قد تؤدي إلى حدوث تجلط الدم في الأوردة العميقة، خاصة عند الرجلين، وينصح المسافر بالمشي في الطائرة كل 3 إلى 4 ساعات.

كما ينصح بعمل تمارين خاصة بالرجلين في وضعية الجلوس كل ساعة، مع مراعاة لبس الملابس الفضفاضة، وعمل تمارين خاصة للمسافرين أثناء الرحلة، ويمكن استشارة الطبيب عنها.

ونبهت الوزارة إلى الأمراض المنقولة عبر الغذاء والمياه، نظراً لإمكانية الإصابة بالعديد من الأمراض التي تنتقل عبر الغذاء والماء الملوث التي تسبب أعراضاً مثل الإسهال أو ألم في المعدة أو غثيان أو حمى أو قيء، لذا يجب مراعاة شرب الماء بكمية مناسبة ومن مصادر موثوقة، ويفضل شرب المياه المعدنية المعبأة، فإن لم يتيسر فيجب غلي المياه ثم تبريدها قبل شربها، وأيضاً الحرص عل تناول الطعام الصحي من مصادر موثوقة، والاستفسار عن محتويات الوجبة، كما يجب تجنب الأغذية المعروضة من قبل الباعة المتجولين لتفادي أعراض التسمم الغذائي.

وحثت الوزارة على التقليل من تناول السلطات بقدر الإمكان، وعدم تناول الطعام غير المطهو جيداً، وأخذ التطعيمات اللازمة قبل السفر لتجنب بعض الأمراض التي تنتقل عبر الغذاء.

وتناولت الوزارة في محور ما بعد السفر، ضرورة استشارة الطبيب في حال التعرض لارتفاع درجة الحرارة والإسهال والزكام.