«أبوظبي للصحة العامة» يحصد جائزة جوليسانو للقيادة الصحية الدولية

أبوظبي (وام)

فاز مركز أبوظبي للصحة العامة بجائزة جوليسانو للقيادة الصحية الدولية على المستوى العالمي، وذلك لتعاون المركز مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، ومساعدته في توفير بيئة رياضية صحية وآمنة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية. وتتيح مؤسسة جوليسانو، إحدى أكبر المؤسسات الدولية الداعمة لرسالة دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية في المجتمعات، للمؤسسات الصحية الفائزة بجوائزها للقيادة الصحية المحلية، إمكانية الترشح لجائزة جوليسانو للقيادة الصحية الدولية التي تعد الأبرز بين جوائز القطاع الصحي لأصحاب الهمم والأولمبياد الخاص، حيث يمكن لهذه المؤسسات الترشح بعد استيفائها معايير محددة وضعها الأولمبياد الخاص الدولي تتعلق بخدمتها لمجتمع الأولمبياد الخاص الوطني، وقد سبق لمركز أبوظبي للصحة العامة الفوز بجائزة جوليسانو للقيادة الصحية المحلية في عامي 2022 و2021، الأمر الذي مكّنه من الترشح لهذه الجائزة الدولية المرموقة.

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «نعتبر أن فوز مركز أبوظبي للصحة العامة بجائزة جوليسانو للقيادة الصحية الدولية هو فوز لنا جميعاً، فقد ذهبت الجائزة لأحد شركائنا في النجاح، فعلى مدار الأعوام الخمسة الماضية كان المركز أحد أهم المؤسسات المحلية الداعمة للاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي، وسبق لنا التعاون معاً في العديد من المبادرات كعمل فحوص طبية شاملة لجميع المشاركين بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الإماراتي- أبوظبي.

وقال مطر سعيد النعيمي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة: «يسعدنا الفوز بجائزة جوليسانو للقيادة الصحية الدولية التي نهديها لقيادتنا الرشيدة الحريصة على أن تُقدم أعلى مستويات الرعاية الصحية للجميع دون تمييز، وجاءت الجائزة لتؤكد أننا كما آمنا بأهمية المساواة في الرعاية الصحية لكل أفراد مجتمعنا، عملنا بكل طاقة وجد على تنفيذها بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي».

وأضاف: «إن المكافأة الحقيقية لنا في المركز هي ضمان الصحة واللياقة البدنية والسلامة لأصحاب الهمم، وأن نرى هذه الشريحة الملهمة من مجتمعنا تنجح وتحقق كل ما تحلم به».

وحرص المركز على أهمية الوقاية، وأنها خير من العلاج، فنظم جلسات توعوية لسفراء الصحة في مجتمع الأولمبياد الخاص الإماراتي، كما قام المركز بتنظيم ورشتي عمل للجامعات والمستشفيات والجهات الحكومية وغير الحكومية، سمح فيهما للأولمبياد الخاص الإماراتي استعراض برامجه الصحية، وشارك سفير الصحة في الأولمبياد الخاص الإماراتي علي بن سميدع في الورشتين.

كما قدم المركز دعماً صحياً في العديد من الفعاليات الرياضية والمجتمعية للأولمبياد الخاص الإماراتي، ونظم العديد من جلسات اللياقة البدنية والجلسات التوعوية حول «كوفيد- 19» لمجتمع الأولمبياد الخاص الإماراتي.

قدم مركز أبوظبي للصحة العامة العديد من الفعاليات والأنشطة الصحية المخصصة لتعزيز ودعم صحة أصحاب الهمم في الدولة، حيث وفر المركز مواد تعليمية (مطبوعة ورقمية) لتوعية الآباء ومقدمي الرعاية واللاعبين.

كما دعم المركز برنامجاً تدريبياً للرعاية الصحية الموحدة في جميع أنحاء الإمارات لإعداد المتخصصين والعاملين في القطاع الطبي للتعامل مع أصحاب الهمم، وتقديم الخدمات الطبية المناسبة لهم.

وقام المركز بإطلاق برنامج «افحص» للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة من خلال الفحوص الدورية الشاملة، بالإضافة إلى دعم برنامج مقدمي الرعاية الصحية الذي يحث على الرعاية الدامجة لأصحاب الهمم في المستشفيات والمراكز الصحية.

وأتاح المركز للاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي باقة متنوعة من الفحوص الطبية الشاملة مجاناً للاطمئنان عليهم، ويوجد الآن في مركز أبوظبي للصحة العامة 7 من الأطباء المتطوعين المؤهلين للتعامل مع أصحاب الهمم.