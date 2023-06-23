مستشفى توام: جراحة 7 ساعات لاستئصال ورم

أبوظبي (الاتحاد)

أجرى مستشفى توام عملية جراحية معقدة استمرت لأكثر من سبع ساعات على مريض كان يشكو من نزف في الجهاز الهضمي، وانسداد في المعدة، مع إرهاق جسدي شديد.

عمل الفريق الطبي في قسم الأورام في مستشفى توام على وضع خطة علاجية متكاملة للمريض تقوم على إجراء عملية جراحية عاجلة لإزالة الأعضاء المصابة بالورم الذي تبين أنه ناشئ من القولون، وامتد تداخله إلى جدار المعدة.

وقال المريض: «كنت أعاني حقاً، هذا الورم كان يتحكم في حياتي، واعتقدت لوهلة أن حياتي انتهت، كنت أتمنى أن يكون هناك أمل بعد أن اعتقدت أن الورم قد تمكن مني. كانت الأشهر القليلة الماضية بمثابة دوامة سريعة التقلب، وخيار تلقي العلاج في مستشفى توام وثقتي بخبرات الأطباء في المستشفى كان تحولاً حقيقياً بالنسبة لي، أعطاني الأمل في الحياة من جديد، وأنني أشكر الفريق الطبي وإدارة المستشفى على العناية والدعم النفسي خلال مرحلة علاجي».

وقال الدكتور عمر بكداش، استشاري الجراحة في مستشفى توام: «عند وصول المريض إلى مستشفى توام، عمل اختصاصيون طبيون متنوعون على تقييم حالته بشكل كامل، وإجراء سلسلة متكاملة من التحاليل والتحاليل الطبية. كان المريض يعاني ورماً في الجزء العلوي الأيسر من البطن، يمتد إلى أربعة أعضاء من جسم المعدة، والجزء الأخير من السوار والطحال والجزء الأيسر من القولون».

وتوجه المدير الطبي لمستشفى توام الدكتورة دلال المنصوري بالشكر إلى فريق الأطباء والجراحين الذين ساهموا في التشخيص الدقيق والسريع.