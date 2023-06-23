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تدشين مستشفى جديد للرعاية الصحية في دبي

الكتبي خلال افتتاح المستشفى الجديد (من المصدر)
24 يونيو 2023 01:00

دبي (الاتحاد)

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دشن عوض صغيّر الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أمس، بمجمع دبي للاستثمار، مستشفى جديداً لمجموعة إن أم سي للرعاية الصحية، بطاقة استيعابية تصل إلى 51 سريراً، ليشكل إضافة نوعية إلى الخدمات التخصصية التي تقدمها الإمارة لمحتاجيها من المرضى.
وسيكون المستشفى الجديد الذي يتكون من أربعة طوابق ويمتد على مساحة 125 ألف قدم مربعة، امتداداً لمستشفى إن إم سي رويال الذي تم تشغيله عام 2014 بطاقة استيعابية 67 سريراً.
حضر حفل الافتتاح الدكتور عمر المسمار، المدير العام لمجمع دبي للاستثمار، ديفيد هادلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إن أم سي للرعاية الصحية، وعدد من الأطباء والمسؤولين بالمجموعة.
وتجول عوض صغيّر الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، في مختلف أقسام وردهات وأجنحة المستشفى، حيث تعرّف إلى الخدمات المتطورة التي يقدمها المستشفى الذي يضم أربع غرف للعمليات مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات والحلول الذكية، وسبعة أسرة حديثة لوحدة العناية المركزة، وخمس غرف لغسيل الكلى، وغرف عمليات اليوم الواحد التي تخدم بشكل أساسي السياح الطبيين القادمين إلى الدولة.
كما اطلع الكتبي على الخدمات التخصصية التي يقدمها المستشفى في مجال جراحة العظام، وطب الأطفال، والجراحة التجميلية، وأمراض الرئة، والمسالك البولية، والطب الباطني، وأمراض الكلى، وطب الرعاية الحرجة، وتعرّف من القائمين على هذه الأقسام إلى البرامج والحلول الطبية، والبروتوكولات التي يطبقها المستشفى والمتماشية مع أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.

الإمارات
دبي
الرعاية الصحية
عوض الكتبي
مجمع دبي للاستثمار
إن أم سي
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