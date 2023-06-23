«التثقيف الصحي» تطلق حملة «ضواحينا صحية»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وبالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، انطلاق حملة «ضواحينا صحية»، خلال الفترة من يونيو الجاري وحتى شهر أغسطس 2024، مستهدفة سكان ضواحي الإمارة، سعياً منها لرفع مستوى الوعي الصحي لدى الأفراد، وتعريفهم بالبرامج والخدمات والأنشطة التي تقدمها الإدارة والجمعيات الداعمة للصحة.

يأتي إطلاق الحملة، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

وتُعد حملة «ضواحينا صحية»، من الحملات الصحية المهمة التي تسعى لتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط الحياة الصحي المستدام، وتحسين السلوكيات والعادات الصحية الخاطئة لديهم، وبالتالي وقايتهم من الأمراض.

وقدمت الحملة في أولى محطاتها التي انطلقت من مجلس ضاحية السيوح، فحوصاً طبية، واستشارات تغذية، وعن الرضاعة الطبيعية، وجلسة تثقيفية بعنوان «نمط الحياة الصحي»، إضافة إلى ركن توعوي للأطفال، ومعرض صحي للتعريف ببرامج وأنشطة إدارة التثقيف الصحي والجمعيات الداعمة للصحة التابعة لها والتي تتمثل بجمعية أصدقاء السكري وجمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل وجمعية أصدقاء مرضى الكلى وجمعية الرضاعة الطبيعية.