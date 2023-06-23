«بيئة أبوظبي» و«دو» تؤسسان شراكة استراتيجية لتعزيز الممارسات المستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت هيئة البيئة - أبوظبي، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مذكرة تفاهم تسعيان من خلالها لتأسيس شراكة رائدة تهدف إلى تسخير أحدث التقنيات الرقمية لدعم تنفيذ أكثر من 20 مبادرة من مبادرات الاستدامة طويلة الأمد. وتساهم هذه الشراكة بتوفير دعم شامل لتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى زيادة الوعي البيئي وتشجيع الأفراد على اتّباع ممارسات صديقة للبيئة.

تهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار عام محدد يتم من خلاله تنسيق التفاهم والتعاون بين الطرفين للمساعدة في تحقيق أهدافهما على ضوء خطة العمل المشتركة في مجال تعزيز جهود التواصل والتوعية البيئية التي تستهدف الوصول إلى الملايين من أفراد المجتمع، لا سيَّما في ما يتعلق بقضية تغير المناخ.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «يسعدنا تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة وشركة دو في مجال التقنيات الرقمية، والتي تأتي في إطار تحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تظهر جلية في إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة، واستضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، والتي تتوافق مع سعينا المستمر لرفع الوعي ونشر المعلومات المتعلقة بقضايا البيئة والتغير المناخي والاستدامة».

وقالت: جاءت مذكرة التفاهم هذه لترسم إطاراً للتعاون في سبيل تحقيق تلك الأهداف، وذلك من خلال إنشاء شراكة تعاونية لجمع المبادرات والمحتوى الحالي ضمن منصة رقمية واحدة، لتسهيل نشر المحتوى وزيادة المشاركة ورفع الوعي البيئي من خلال تسخير التكنولوجيا المتقدمة، والذي يهدف إلى تعزيز وتطوير المبادرات المجتمعية. وأكد فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أن خبرة «دو» وريادتها في تسخير التقنيات الحديثة لدفع الابتكار الرقمي والتكنولوجي والارتقاء بجودة حياة الناس والمجتمعات ستساهم في ضمان مستقبل أكثر استدامة في دولة الإمارات.