«تعليم» تسمح بامتحان الإعادة «عن بُعد» لفئتين

دينا جوني (دبي)

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجداول الزمنية لامتحان الإعادة للطلبة من صفوف الرابع إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة.

وتبدأ الامتحانات يوم الخميس في السادس من يوليو لغاية الأربعاء 12 يوليو.

ويطبّق الامتحان على الطلبة الذين لم يحققوا النهاية الصغرى في أي مادة دراسية ضمن مواد الفئة «أ» النظرية في نهاية العام الدراسي، ويمنح الطالب في امتحان الإعادة درجة النهاية الصغرى في حال كانت الدرجة الحاصل عليها أكبر من درجة النهاية الصغرى للمادة. وفي الموجّهات العامة، تطبق الامتحانات ورقياً للصف الرابع فقط من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبّق إلكترونياً للطلبة من الخامس إلى الثاني عشر.

ويقدّم طلبة الصف الثاني عشر المسجّلين في مدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية.

وسمحت مؤسسة الإمارات للتعليم بتقديم امتحانات الإعادة عن بُعد لفئة محددة من الطلبة في الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر، وهم أصحاب الأعذار المقبولة والحالات المرضية من داخل وخارج الدولة ومراكز الرعاية بعد أخذ موافقة منسق الدعم في الفرع المدرسي. وتسلّم تذكرة الاختبار بعد 30 دقيقة من بدء الامتحان. كما يسمح لطلبة الصف الرابع في مدارس التسامح وأصحاب الحالات المرضية بتقديم الامتحان عن بُعد حسب الكشوف المعتمدة من الفروع المدرسية.

ووجهت المؤسسة جميع الطلبة بإحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال تأدية الامتحانات، والالتزام بالزي المدرسي. أما فقرات الأسئلة فغير مقيّدة بزمن، ويسمح للطالب بالعودة للمراجعة قبل تسليم الامتحان، كما يسمح للطالب بالخروج من قاعة الامتحان بعد ساعة واحدة من بدء الامتحان. ويمتحن الطلبة في اليوم الأول مادتي الرياضيات والتربية الإسلامية، ومادة اللغة الإنجليزية يوم الجمعة في السابع من يوليو، ومادتي الفيزياء والدراسات الاجتماعية يوم الاثنين في العاشر من يوليو، ومادتي اللغة العربية والكيمياء يوم الثلاثاء في الحادي عشر من يوليو، وأخيراً العلوم الصحية يوم الأربعاء في الثاني عشر من يوليو لطلبة المسارين العام والمتقدّم، ومادة الأحياء لطلبة مسار النخبة.