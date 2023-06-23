20 أسرة تشارك في معرض «إنتاج» لعيد الأضحى

الشارقة (وام)

نظم مركز الشارقة للعمل والإنتاج المنزلي «إنتاج» التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، معرض إنتاج لعيد الأضحى المبارك، في الشارقة أمس، ويستمر حتى 26 من شهر يونيو الجاري بمشاركة 20 أسرة منتجة.

وقالت مريم الحمادي، مدير مركز «إنتاج»، إن المعرض يأتي ضمن مساعي الدائرة لرفع وتطوير مستوى دخل أعضاء المركز عن طريق تمكينهم من الاستفادة من مواردهم الذاتية وتحويلهم إلى أسر منتجة، تساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن أن تنظيم المعارض في أماكن مختلفة من شأنه أن يستقطب جمهوراً متنوعاً يساهم في بيع وترويج منتجات الأسر.

وأضافت: «إن جميع منتجات مركز (إنتاج) تحمل العلامة التجارية (إنتاج)، والتي أصبحت معروفة في السوق المحلي، لجودة منتجاتها، وتنوعها، بالإضافة إلى أنها أصبحت تلبي احتياجات السوق المحلي وتنافس المنتجات الموجودة في السوق، بل تتفرد عنها بأمور كثيرة، أهمها أنها مصنوعة منزلياً ومن مواد طبيعية».