عروض باهرة في «حديقة حيوانات العين»

العين (وام)

أكملت حديقة الحيوانات بالعين استعداداتها لاستقبال زوارها خلال عيد الأضحى المبارك لإثراء بهجة العيد بالتجارب المحببة والمفضلة لدى جميع أفراد العائلة والأصدقاء، منها مشاهدة إطعام الحيوانات كالغوريلا والشمبانزي والأسود، وإطعام الحيوانات الأخرى بشكل مباشر كالزراف والعصافير والبطاريق ومختلف الحيوانات العربية والآسيوية والإفريقية، بالإضافة إلى تجارب مشاهدة عروض الإطعام مثل التماسيح.

وتشمل التجارب حكايات الحيوانات وعروض حكايات الببغاوات وفرس النهر التي يرويها مربو الحيوانات للزوار لتعريفهم على طبائع وصفات ومميزات هذه الأنواع والقصص الطريفة التي ترافقها، فيما تستقطب تجربة مشاهدة تعزيز القرود وممشى الليمور الزوار بشكل كبير لما لها من تشويق وطرافة.

أما عرض «جوارح الصحراء»، فيعتبر العرض الأشهر والأحب للزوار، حيث يضيف هذا العرض نكهة برية مختلفة للزائر، فيروي قصصاً مبهرة أبطالها من الصقور والنسور والبوم التي تحلق فوق مدرج الحضور المكتظ في مشهد استعراضي مثير.

وللأطفال ميزة خاصة عند زيارة حديقة الأطفال في حديقة الحيوانات بالعين، تتمثل في تجارب تفاعلية حماسية مثل امتطاء الأحصنة وإطعام العصافير الصغيرة تحت إشراف مربي الحيوانات وخبرتهم في التعامل مع الأطفال والحيوانات سوياً.