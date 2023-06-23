سوق المواشي في الذيد يكمل استعداداته لاستقبال الزوار في العيد

الذيد (الاتحاد)

أعلنت إدارة سوق المواشي في الذيد، جاهزيتها لاستقبال الزوار في عيد الأضحى المبارك، ضمن خطة متكاملة ومدروسة، ووفق أعلى المعايير والخدمات التي تلبي بدورها احتياجات ومتطلبات سكان المنطقة وزوارها، وتنجز احتياجاتهم بسرعة وسهولة، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وإسعاف الشارقة وشركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة.

وقال طلال محمد، مدير إدارة أسواق المنطقة الوسطى: «إنه تم إنجاز الإجراءات كافة والاستعدادات في سوق المواشي في الذيد لاستقبال أهالي وزوار المنطقة في العيد، وذلك من أجل ضمان تقديم الخدمة لهم بأعلى مستويات الجودة، إذ تضمنت الخطة التشغيلية للسوق آليات ستعمل على تقليل الزحام وتسريع إجراءات الذبح وتسليم الأضاحي بطريقة ترتقي لتحقيق رغبات الزوار، وتحقق رؤيتنا في خدمة أهل المنطقة وزوارها في أفضل صورة».

وأكد طلال محمد، جاهزية إدارة المسلخ من حيث كادرها الفني المؤهل الذي يضم أطباء وبيطريين ومفتشين، بالإضافة إلى جاهزية التقنيات والمعدات التي يتم استعمالها خلال الذبح، مع تخصيص خيمة انتظار مجهزة بجميع المستلزمات لخدمة الزوار.

وأضاف طلال محمد، تم وضع خطة تشغيلية تضمن تخصيص مسارين مختلفين، حيث خصص المسار الأول «الأخضر» للمركبات المحملة بالذبائح، وسيتم تسلم الأضحية من الزائر مع دفع قيمة الذبح عند أمين الصندوق، ومن ثم تسليمه بطاقة ترقيم للأضحية مع الفاتورة ومع الرقم المتسلسل الخاص بها، وتكون باللون الأخضر، أما المسار الثاني «الأصفر» مخصص للمركبات التي ستشتري الأضاحي من الحظائر التابعة للسوق، وحرصاً منا على تسهيل وتسريع آلية العمل في السوق قمنا برفع الطاقة الاستيعابية للقصابين داخل المسلخ ليصل العدد لـ 55 قصاباً خلال أيام العيد، بالإضافة إلى عدد كبير من المتطوعين وعمال الخدمة والنظافة لتقديم الخدمة في مختلف نقاط العمل.

وسيتم استقبال الزوار طوال أيام عيد الأضحى المبارك يومياً من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 2 عصراً، وسيبدأ استقبال الأضاحي من الجمال والأبقار بعد الساعة الـ 10:30 صباحاً.

ويضم سوق المواشي بالذيد الذي يقع على مساحة 30 ألف متر مربع، 22 حظيرة للبقر والإبل، و25 حظيرة للأغنام، و13 محلاً للدواجن، بالإضافة إلى موقعه المتميز بمنطقة العويضد وسط مدينة الذيد.