السبت 24 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

فريق مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات يشارك في مؤتمر بأريزونا

فريق مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات يشارك في مؤتمر بأريزونا
24 يونيو 2023 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بيلاروسيا تتوسط لوقف تمرد فاغنر في روسيا
بايدن يبحث الوضع في روسيا مع قادة دول غربية

شارك الفريق العلمي لمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، أول مهمة من نوعها على الإطلاق لدراسة سبع كويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي، في مؤتمر الكويكبات والمذنبات والنيازك، التجمع الدولي الأول لعلماء دراسة الأجسام الصغيرة، من خلال سلسلة من العروض التقديمية، وذلك في ولاية أريزونا الأميركية.
وقدم الفريق العلمي الذي ضم: حور المازمي، قائد الفريق العلمي في مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، بمشاركة الدكتور محمد رامي المعري، وفاطمة الهاملي، وهيام البلوشي، 8 عروض تقديمية عن أهداف ومراحل المهمة المتعددة والتصميم والأجهزة العلمية والمعلومات المتوافرة عن الكويكب السابع جوستيشيا.
وقالت حور المازمي «تعد المشاركة في المؤتمر الفرصة الأولى التي تتاح للفريق العلمي لمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات لمشاركة أهدافها العلمية مع المجتمع العلمي الدولي، ونحن واثقون بأن المهمة ستكون استكمالاً للمهمات الحالية، حيث ستسهم في تأكيد الملاحظات الحالية، وتعزيز فهمنا لهذه الكويكبات، خاصة جوستيشيا اللغز الأخير في رحلتنا».
وتمتد المهمة على مدار 13 عاماً، حيث تنقسم إلى 6 سنوات لتطوير وتصميم المركبة الفضائية، و7 سنوات لاستكشاف حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري، وإجراء سلسلة من المناورات القريبة لجمع بيانات لأول مرة عن سبع كويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي تنتهي مع الكويكب السابع «جوستيشيا». ويستند تصميم مركبة مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات إلى الخبرات المكتسبة من مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، بهدف تسريع تطوير قطاع الفضاء الخاص في الإمارات والقدرات الوطنية في مجالات الابتكار والتطوير التكنولوجي المتقدم.
وستحمل مركبة «MBR إكسبلورر»، مجموعة من الأجهزة العلمية المتطورة، ستعمل معاً على الاستشعار من بُعد، خلال التحليقات الست المخطط لها، والتي من المتوقع أن تستمر كل منها بين ساعتين إلى 12 ساعة، وسيتبع ذلك رسم خرائط كاملة لجوستيشيا على مدار الأشهر السبعة الأخيرة.
من جانبه، قال المهندس محسن العوضي، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، «إن مركبة MBR إكسبلورر، تشكل مستوى جديداً من التحدي لنا، بداية من التحديات البيئية القاسية التي سنواجهها، وصولاً إلى مدة الرحلة ودقة التنقل التي يتطلبها برنامج التحليقات والهبوط على الكويكب الأخير»، مضيفاً «إنَّ المهمة تتعلق بالبيانات، حيث نطمح لجمع وإرسال أكبر قدر من المعلومات عن الكويكبات التي نستهدفها».
وسلطت العروض التقديمية، الضوء على الأهداف العلمية وتفاصيل تصميم مهمة الإمارات لاستكشاف الكويكبات، والتقييمات الحالية لفهمنا لكويكبات الحزام الرئيسية خاصة الكويكب السابع «جوستيشيا»، وأحدث التحليلات لشكل ومجال جاذبية «جوستيشيا».
كما ركزت على حمولة المركبة الفضائية، والتي ستشمل: مطياف الأشعة تحت الحمراء متوسط الموجة، المصمم من وكالة الفضاء الإيطالية، والكاميرا المرئية عالية الدقة، وكاميرا الأشعة تحت الحمراء الحرارية، المصنعة من شركة «أنظمة مالين لعلوم الفضاء» الأميركية، ومطياف الأشعة تحت الحمراء الحرارية، الأداة المعاد تصميمها من المقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء (EMIRS) الخاص بمهمة الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل».
وستقطع مركبة «MBR اكسبلورر»، مسافة 5 مليارات كيلومتر، تتضمن مناورات بمساعدة قوة الجاذبية لكواكب الزهرة والأرض والمريخ لزيادة سرعة المركبة الفضائية، ودعم سلسة من التحليقات القريبة التي تبدأ في فبراير 2030 وتستمر حتى عام 2034، وتنتهي بالتحليق الأخير قرب الكويكب السابع «جوستيشيا» ومن ثم إرسال مركبة هبوط لجمع البيانات من سطح الكويكب، والتي ستطور بالتعاون مع شركات القطاع الفضائي الخاص والشركاء الأكاديميين في دولة الإمارات.
يذكر، أن مؤتمر الكويكبات والمذنبات والنيازك، التجمع الدولي الأول لعلماء دراسة الأجسام الصغيرة، يعد التجمع الدولي الأول لعلماء دراسة الأجسام الصغيرة، والذي بدأت عام 1983 في مدينة أوبسالا بالسويد.

آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
عربي ودولي
بيلاروسيا تتوسط لوقف تمرد فاغنر في روسيا
اليوم 21:44
قوات أمن روسية تنتشر في العاصمة موسكو
عربي ودولي
بايدن يبحث الوضع في روسيا مع قادة دول غربية
اليوم 21:13
مبابي يهنئ «المُعلم» ميسي بعيد ميلاده
الرياضي
مبابي يهنئ «المُعلم» ميسي بعيد ميلاده
اليوم 21:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©