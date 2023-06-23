فريق مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات يشارك في مؤتمر بأريزونا

أبوظبي (الاتحاد)

شارك الفريق العلمي لمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، أول مهمة من نوعها على الإطلاق لدراسة سبع كويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي، في مؤتمر الكويكبات والمذنبات والنيازك، التجمع الدولي الأول لعلماء دراسة الأجسام الصغيرة، من خلال سلسلة من العروض التقديمية، وذلك في ولاية أريزونا الأميركية.

وقدم الفريق العلمي الذي ضم: حور المازمي، قائد الفريق العلمي في مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، بمشاركة الدكتور محمد رامي المعري، وفاطمة الهاملي، وهيام البلوشي، 8 عروض تقديمية عن أهداف ومراحل المهمة المتعددة والتصميم والأجهزة العلمية والمعلومات المتوافرة عن الكويكب السابع جوستيشيا.

وقالت حور المازمي «تعد المشاركة في المؤتمر الفرصة الأولى التي تتاح للفريق العلمي لمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات لمشاركة أهدافها العلمية مع المجتمع العلمي الدولي، ونحن واثقون بأن المهمة ستكون استكمالاً للمهمات الحالية، حيث ستسهم في تأكيد الملاحظات الحالية، وتعزيز فهمنا لهذه الكويكبات، خاصة جوستيشيا اللغز الأخير في رحلتنا».

وتمتد المهمة على مدار 13 عاماً، حيث تنقسم إلى 6 سنوات لتطوير وتصميم المركبة الفضائية، و7 سنوات لاستكشاف حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري، وإجراء سلسلة من المناورات القريبة لجمع بيانات لأول مرة عن سبع كويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي تنتهي مع الكويكب السابع «جوستيشيا». ويستند تصميم مركبة مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات إلى الخبرات المكتسبة من مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، بهدف تسريع تطوير قطاع الفضاء الخاص في الإمارات والقدرات الوطنية في مجالات الابتكار والتطوير التكنولوجي المتقدم.

وستحمل مركبة «MBR إكسبلورر»، مجموعة من الأجهزة العلمية المتطورة، ستعمل معاً على الاستشعار من بُعد، خلال التحليقات الست المخطط لها، والتي من المتوقع أن تستمر كل منها بين ساعتين إلى 12 ساعة، وسيتبع ذلك رسم خرائط كاملة لجوستيشيا على مدار الأشهر السبعة الأخيرة.

من جانبه، قال المهندس محسن العوضي، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، «إن مركبة MBR إكسبلورر، تشكل مستوى جديداً من التحدي لنا، بداية من التحديات البيئية القاسية التي سنواجهها، وصولاً إلى مدة الرحلة ودقة التنقل التي يتطلبها برنامج التحليقات والهبوط على الكويكب الأخير»، مضيفاً «إنَّ المهمة تتعلق بالبيانات، حيث نطمح لجمع وإرسال أكبر قدر من المعلومات عن الكويكبات التي نستهدفها».

وسلطت العروض التقديمية، الضوء على الأهداف العلمية وتفاصيل تصميم مهمة الإمارات لاستكشاف الكويكبات، والتقييمات الحالية لفهمنا لكويكبات الحزام الرئيسية خاصة الكويكب السابع «جوستيشيا»، وأحدث التحليلات لشكل ومجال جاذبية «جوستيشيا».

كما ركزت على حمولة المركبة الفضائية، والتي ستشمل: مطياف الأشعة تحت الحمراء متوسط الموجة، المصمم من وكالة الفضاء الإيطالية، والكاميرا المرئية عالية الدقة، وكاميرا الأشعة تحت الحمراء الحرارية، المصنعة من شركة «أنظمة مالين لعلوم الفضاء» الأميركية، ومطياف الأشعة تحت الحمراء الحرارية، الأداة المعاد تصميمها من المقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء (EMIRS) الخاص بمهمة الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل».

وستقطع مركبة «MBR اكسبلورر»، مسافة 5 مليارات كيلومتر، تتضمن مناورات بمساعدة قوة الجاذبية لكواكب الزهرة والأرض والمريخ لزيادة سرعة المركبة الفضائية، ودعم سلسة من التحليقات القريبة التي تبدأ في فبراير 2030 وتستمر حتى عام 2034، وتنتهي بالتحليق الأخير قرب الكويكب السابع «جوستيشيا» ومن ثم إرسال مركبة هبوط لجمع البيانات من سطح الكويكب، والتي ستطور بالتعاون مع شركات القطاع الفضائي الخاص والشركاء الأكاديميين في دولة الإمارات.

يذكر، أن مؤتمر الكويكبات والمذنبات والنيازك، التجمع الدولي الأول لعلماء دراسة الأجسام الصغيرة، يعد التجمع الدولي الأول لعلماء دراسة الأجسام الصغيرة، والذي بدأت عام 1983 في مدينة أوبسالا بالسويد.