ورشة عمل تدريبية بعنوان «ثقافة التنمية المستدامة»

عجمان (الاتحاد)

عقدت في مركز عجمان الإبداعي التابع لوزارة الثقافة والشباب مؤخراً ورشة تدريبية بعنوان (ثقافة التنمية المستدامة) التي نظمت في المركز الإبداعي بعجمان بمنطقة (الصفيا)، تحدثت فيها الكوتش الدولي آمنة اللحام، بحضور 15 متدرباً ومتدربة بالمركز. واستهلت الكوتش آمنة اللحام بعرض بور بوينت، أوضحت فيه معاني ومفهوم الاستدامة، والتعريف بمفهوم نشر ثقافة التنمية المستدامة للأجيال المستقبلية.

وأكدت المدربة الدولية آمنة اللحام أهمية التعرف على مفهوم الاستدامة في حياة أفراد المجتمع، والتعرف على تطبيقات الاستدامة في حياة أفراد المجتمع وممارساتهم اليومية.

وأشارت الكوتش اللحام إلى إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التنمية المستدامة، وما حققته منذ إطلاق هذا المسمى على الكثير من المشاريع التنموية التي نفذت على مدار الأعوام التي تأسس بها اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة لغاية العام الجاري الذي أطلق عليه عنوان عام الاستدامة كمحور رئيسي في الفعاليات المتعلقة بذلك.

وذكرت الكوتش اللحام أهم المدن القائمة على التنمية المستدامة في دولة الإمارات، لافتة إلى أنها نجحت في تحقيق قصص نجاح مجال التنمية المستدامة من خلال مشاريع الزراعة والماء وإعادة التدوير للمخلفات، وغيرها من المشاريع التي تسهم في الوصول لجودة الحياة، وتعزيز قطاع الشباب للمساهمة في ذلك، منوهة إلى المنهجية التي أتبعتها بذلك من خلال تبادل الخبرات التنموية والتعرف على المكتسبات التنموية من الدول المتقدمة التي سبقتها في التجربة بذلك، وقد عملت على ابتكار مشاريع تنموية تنافسية جعلت منها الدول الأولى السباقة حول العالم بتطبيق ذلك من خلال مدن كثيرة قائمة عليها في مختلف مناطق الدولة باعتبارها الأكثر تطويراً في مجال استدامة المشاريع التنموية المتعلقة بالاستدامة.