وفد ماليزي يطلع على مرافق أكاديمية الشارقة لعلوم الفضاء

الشارقة (وام)

اطلع وفد من سلطات حكومة ولاية ساراواك بماليزيا برئاسة الأونرابل داتو حاجي كيبلي بن حاج ياسين على مرافق أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة، خاصة المعروضات الفضائية والفلكية التي توضح نظريات نشأة الكون وتطوره، ومختبرات علوم الفضاء، إلى جانب التعرف على آخر مستجدات تطوير قبة الشارقة الفلكية المزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات.

وخلال زيارة الوفد للأكاديمية، قدم الدكتور إلياس فرنيني، مدير قسم علوم الفضاء، نبذة تعريفية عن برامج أقسام الأكاديمية وإنجازاتها الرائدة على المستوى المحلي والدولي، وأبرز خططها الاستراتيجية ومشاريعها المستقبلية التي تعمل عليها، والتعرف على المختبرات البحثية التي تحاكي علوم الفضاء والفلك والإمكانيات البحثية والبرامج العلمية والتدريبية التي يتم عقدها بشكل مستمر من مختلف الأقسام، بالإضافة إلى المشاركة الدولية في المؤتمرات والندوات.

ومن جانبه، أكد الأستاذ مروان شويكي، المدير العام لشؤون القبة الفلكية والمعارض العلمية، أهمية مواكبة التقدم العلمي والتقني في مجال القباب الفلكية حول العالم، لذلك تحرص الأكاديمية على استقبال المؤسسات والجهات المحلية والدولية لتكون وجهة علمية وبحثية وسياحية لمختلف فئات المجتمع.