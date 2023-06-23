عبدالله المري يلتقي الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز

دبي (الاتحاد)

التقى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ونائبه العميد الدكتور صالح الحمراني، الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز في دورتها السادسة التي أقيمت فعاليتها في قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي.

وهنأ معالي الفريق المري العاملين كافة في القيادة العامة لشرطة دبي على جهودهم الاستثنائية في حصول شرطة دبي على 34 جائزة ضمن جائزة وزير الداخلية للتميز على مستوى مختلف الفئات، مؤكداً أن الفوز بهذا العدد من الجوائز يُعد إنجازاً نوعياً وإضافياً إلى شرطة دبي، يعكس مدى الحرص على التميز والتفاني والإخلاص في العمل، والمنافسة بقوة في الجوائز كافة.

وأشاد معاليه بتكامل الجهود على المستوى الميداني والإداري للمنافسة في فئات جائزة وزير الداخلية للتميز، وتسخير الإمكانات كافة للوصول إلى منصات التتويج، مؤكداً أن هذه النتائج جاءت نتيجة مجهودات استثنائية من قبل فرق العمل كافة والأفراد لتحقيق التميز، مشيراً إلى أن شرطة دبي تتطلع دائماً إلى تحقيق نتائج أفضل في المستقبل.