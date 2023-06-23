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شرطة دبي وبنك دبي الإسلامي يوقعان اتفاقية تعاون

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
24 يونيو 2023 00:58

دبي (الاتحاد)

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي وبنك دبي الإسلامي، اتفاقية تعاون لدعم مبادرة «بيتي» الاجتماعية التي يتم تنفيذها بالشراكة مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، بهدف مساعدة مواطني دبي المستفيدين من برامج الإسكان من ذوي الدخل المحدود، ممن حصلوا على منح إسكانية واحتاجوا مبالغ إضافية لبناء مسكنهم أو استكماله وتأثيثه، مما يسهم في تخفيف العبء المالي عن كاهل المستفيدين.
ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الاستراتيجية في الدولة، وحرصاً على توطيد أواصر التعاون بين شرطة دبي وبنك دبي الإسلامي فيما يتعلق بالعمل الخيري والإنساني، حيث سيدعم البنك مبادرة «بيتي» بمبلغ 20 مليون درهم. وقع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وعن طرف بنك دبي الإسلامي، عبيد خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات، وذلك في نادي الضباط، بحضور العميد علي المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، ومنال إبراهيم، مدير إدارة الإعلام الأمني، وموظفي الطرفين.

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