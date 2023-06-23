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الدفاع المدني في دبي يدشن عملية توريد وتركيب أنظمة «حصّنتك»

الدفاع المدني في دبي يدشن عملية توريد وتركيب أنظمة «حصّنتك»
24 يونيو 2023 00:58

دبي (وام)

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بدأت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي عملية توريد وتركيب أنظمة كشف الحرائق (حصّنتك للمنازل السكنية) لذوي الدخل المحدود في إمارة دبي، وذلك تحقيقاً لأقصى درجات الأمن والسلامة في الإمارة ومواصلة الارتقاء بجودة الحياة.وتتولى الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي الإشراف على توفير ومتابعة أجهزة الإنذار المبكر في الكشف عن الحرائق بدبي، على أن يتم تحديد قائمة المستحقين من ملاك البيوت والمنازل السكنية من مواطني الدولة من ذوي الدخل المحدود القاطنين بإمارة دبي بالتعاون والتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع بدبي.وتدعم المنظومة الجديدة مقومات الحياة الكريمة للأسر المستفيدة منها بشكل خاص ومجتمع الإمارة بشكل عام، وتسهم في حماية الأرواح والممتلكات فيما تسخر قدرات مجموعة من التقنيات الذكية المتطورة من أجل ضمان سلامة المنازل السكنية على مدار الساعة وإنذار السكان عند حدوث الحريق وفي الحالات الطارئة.

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