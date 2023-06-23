قائد عام شرطة عجمان يُكرِّم إدارة جناح الجو في وزارة الداخلية

عجمان (وام)

كرم اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، إدارة جناح الجو في وزارة الداخلية، وذلك تقديراً لجهودهم وتعاونهم ودعمهم الدائم لشرطة عجمان.

وقال قائد عام شرطة عجمان إن هذا التكريم جاء تقديراً للجهود المستمرة التي تقدمها إدارة جناح الجو في وزارة الداخلية، في دعم مهام الشرطة وتعزيز الأمن والسلامة المرورية في إمارة عجمان، وإسهاماتهم ومشاركتهم في المناسبات والاحتفالات الرسمية، فكان لهم دور بارز في إنجاحها وتميزها.

وكرم قائد عام شرطة عجمان، العقيد دكتور طيار سعيد غريب المزروعي، مدير إدارة جناح الجو، والعقيد مدرب طيار جمال عيسى المطروشي، والعقيد مدرب طيار حمد حميد المراشدة، والعقيد طيار عبد الله محمد الميل، وأثنى على تفانيهم وجهودهم وتعاونهم مع شرطة عجمان في مختلف المجالات.

من جانبه، عبر العقيد دكتور طيار سعيد غريب المزروعي، عن امتنانه لهذا التكريم، مؤكداً استعداد إدارة جناح الجو في وزارة الداخلية للتعاون الدائم مع جميع القيادات الشرطية لضمان تعزيز الأمن والسلامة، وتوفير البيئة الآمن لجميع أفراد المجتمع.