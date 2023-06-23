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مستشفى توام ينقذ حياة مريض بعملية جراحية معقدة

أثناء العملية الجراحية
23 يونيو 2023 20:26

أعلن مستشفى توام، التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) والتابعة لشركة "بيورهيلث"، نجاح كادره الطبي في إجراء عملية معقدة لمريض في العقد الرابع من العمر، استمرت لأكثر من سبع ساعات.
كان المريض يشكو نزيفا في الجهاز الهضمي، وانسدادا في المعدة، مع إرهاق جسدي شديد، حيث وضع الفريق الطبي في قسم الأورام في المستشفى خطة علاجية متكاملة تقوم على إجراء عملية جراحية عاجلة لإزالة الأعضاء المصابة بالورم الذي تبين أنه نشأ من القولون، وامتد تداخله إلى جدار المعدة.
وقال المريض: "كنت أعاني حقاً، فقد كان هذا الورم يتحكم في حياتي، واعتقدت لوهلة أن حياتي قد انتهت، وكنت أتمنى أن يكون هناك أمل بعد أن اعتقدت أن الورم قد تمكن مني، الأمر الذي جعل الأشهر القليلة الماضية بمثابة دوامة سريعة التقلب".
وأضاف: "مثّل خيار تلقي العلاج في مستشفى توام وثقتي بخبرات الأطباء فيه تحولاً حقيقياً بالنسبة لي، فقد منحني الأمل في الحياة من جديد. وهنا، فإنني أشكر الفريق الطبي وإدارة المستشفى على العناية والدعم النفسي خلال مرحلة علاجي".
وقال الدكتور عمر بكداش، استشاري الجراحة في مستشفى توام: "عند وصول المريض إلى مستشفى توام، عمل أخصائيون طبيون متنوعون على تقييم حالته بشكل كامل، وإجراء سلسلة متكاملة من التحاليل الطبية؛ إذ كان يعاني ورما في الجزء العلوي الأيسر من البطن، يمتد إلى أربعة أعضاء تشمل جسم المعدة، والجزء الأخير من السوار والطحال والجزء الأيسر من القولون".
وأضاف: "يسعدنا أن نكون جزءا من رحلة المريض التحويلية نحو التعافي، ونحن ملتزمون بضمان التميز في رعاية المرضى والعمليات والمساهمة في تحقيق رؤية "صحة" و"بيور هيلث" لتعزيز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للرعاية الصحية".
وتوجهت المديرة الطبية لمستشفى توام الدكتورة دلال المنصوري بالشكر إلى فريق الأطباء والجراحين الذين ساهموا في التشخيص الدقيق والسريع لحالة المريض، مشيدة بالدعم الكبير الذي توليه الحكومة الرشيدة لتقديم خدمة طبية متميزة في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن "المريض تمكن، عقب نجاح إجراء العملية، التي تلتها خطة العلاج المناسبة، من العودة إلى حياته الطبيعية في غضون فترة زمنية قصيرة".

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المصدر: وام
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