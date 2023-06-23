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الإمارات

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين الإرهابية على عدد من القرى في الأراضي الفلسطينية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين الإرهابية على عدد من القرى في الأراضي الفلسطينية
23 يونيو 2023 18:55

 أدانت دولة الإمارات بشدة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين الإرهابية على عدد من القرى الفلسطينية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
ودعت وزارة الخارجية في بيان لها السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية، مطالبة بمحاكمة من قام بالتصعيد بشكل شفاف ومحايد ومنع تكرار هذه الأعمال الإرهابية.
وشددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف تصاعد التوتر و الدفع باحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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المصدر: وام
الإمارات
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إسرائيل
وزارة الخارجية
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