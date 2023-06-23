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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
23 يونيو 2023 17:13

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً نهاراً مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. تكون حركتها جنوبية غربية - شمالية غربية. وتصل سرعتها إلى ما بين 15 - 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:09 والمد الثاني عند الساعة 04:17 والجزر الأول عند الساعة 10:53 والجزر الثاني عند الساعة 22:34.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 13:52 والمد الثاني عند الساعة 01:16 والجزر الأول عند الساعة 20:16 والجزر الثاني عند الساعة 07:35.

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المصدر: وام
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