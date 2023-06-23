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شرطة أبوظبي تكمل جاهزيتها للعيد بخطة شاملة

شرطة أبوظبي تكمل جاهزيتها للعيد بخطة شاملة
23 يونيو 2023 16:53

أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بخطة أمنية ومرورية شاملة واستباقية تحقيقًا لأولوياتها الاستراتيجية الساعية إلى تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع وأمن الطرق في الإمارة.

وأوضحت أن الخطة تركز على توفير السلامة لجميع فئات المجتمع، من المواطنين والمقيمين والزوار، وتتضمن تكثيف الدوريات الشرطية والأمنية على الطرق الداخلية والخارجية والمناطق السياحية التي تشهد ازدحاماً خلال العطلة، وبالقرب من المراكز التجارية والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة وغيرها، مشيرةً إلى أن كافة الأجهزة الشرطية والأمنية المعنية، خصوصاً العاملة في الميدان، عملت على مضاعفة الجهود لتعزيز الأمن ونشر الطمأنينة في المجتمع.

واستعدت المديريات في العاصمة والعين والظفرة والمناطق الخارجية والمرور والدوريات وإدارة الدوريات الخاصة بمنظومة متكاملة للعيد وأهابت بالجميع الالتزام بالقوانين والأنظمة.

ولفتت شرطة أبوظبي إلى اهتمامها بتحقيق أعلى معدلات السلامة على الطريق، وبث الراحة والطمأنينة في نفوس مستخدميها، من خلال وجودها الميداني في جميع الأوقات لضمان توفير الانسيابية في الحركة المرورية، مؤكدة إعداد السيناريوهات والخطط المرورية التي تسهم في انسيابية حركة السير، وتمنع الاختناقات المرورية خلال العطلة والفعاليات المصاحبة لها.

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ودعت أفراد المجتمع إلى الالتزام بالقوانين، وعدم التعامل بأي وجه من الوجوه مع الألعاب النارية ومن يتاجر بها، حفاظاً على السلامة العامة خلال الاحتفاء بإجازة عيد الأضحى المبارك أو أية فعاليات أخرى، وحثت فئة الشباب من قائدي المركبات على التحلي بالسلوك الحضاري في قيادة مركباتهم وعدم استغلال فرحة العيد للقيام بأي تصرفات غير مسؤولة كالاستعراضات الخطرة والقيادة بطيش وتهور، وتنظيم السباقات بالقرب من المناطق السكنية التي تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وحثت السائقين على الالتزام بقانون السير والمرور وخفض السرعات وعدم الانشغال بالرد على الهاتف أو الانشغال بكتابة رسائل المعايدة أثناء القيادة.

وأشارت شرطة أبوظبي إلى استمرار العمل بمركز القيادة والتحكم (999) في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لتلقي المكالمات والبلاغات، وتأمين وصول الفرق الشرطية المختصة بأسرع وقت لتلبية النداءات العاجلة والحالات الطارئة، وحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.

المصدر: وام
عيد الأضحى
شرطة أبوظبي
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