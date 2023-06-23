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الإمارات

«الإمارات للخدمات الصحية» تعلن عن ساعات عمل منشآتها خلال عيد الأضحى

«الإمارات للخدمات الصحية» تعلن عن ساعات عمل منشآتها خلال عيد الأضحى
23 يونيو 2023 16:50

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ساعات العمل في جميع المنشآت الصحية التابعة لها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ودعت أفراد المجتمع إلى التعرف على تفاصيل أوقات الزيارات وساعات عمل المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز الأسنان، ومراكز الصحة العامة، ومراكز فحص الإقامة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي www.ehs.gov.ae، أو عبر متابعة حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تقدم خدماتها وفقاً لمواعيد محددة وتخضع للتحديث بما يتناسب مع المتطلبات والمستجدات. وأوضحت المؤسسة أن الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية في منشآتها الصحية ستواصل تقديم الرعاية الصحية وفقاً لأعلى معايير الجودة والممارسات العالمية، حرصاً منها على تلبية احتياجات ومتطلبات المتعاملين خلال عطلة عيد الأضحى، والتي تبدأ بعطلة يوم عرفة. وأكدت المؤسسة أن أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات التابعة لها ستستمر بتقديم خدماتها على مدار الساعة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بينما ستقدم أغلب عيادات الأسنان التابعة لمراكز الرعاية الصحية الأولية خدماتها يوم عرفة من 8:00 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً، وخلال اليوم الثاني من العيد ستقدم خدماتها من 8:00 صباحاً حتى 1:00 ظهراً، أما في اليوم الثالث ستقدم جميع عيادات الأسنان التابعة لمراكز الرعاية الصحية الأولية خدماتها من 8:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً إلا في مركز المنامة الصحي. أما بالنسبة لمراكز الأسنان التخصصية، فستقدم خدماتها خلال يوم عرفة من 7:30 صباحاً حتى 3:00 مساءً، وذات المواعيد تنطبق على اليوم الثاني من العيد، في حين أنها ستفتح أبوابها للمتعاملين خلال اليوم الثالث من الساعة 7:30 صباحاً حتى 12:00 ظهراً. وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن جميع مرافق ومنشآت المؤسسة مستمرة في تقديم خدماتها وفقاً لأعلى معايير الجودة والجاهزية التامة، وذلك على مدار فترتين؛ الصباحية والمسائية لتلبية احتياجات ومتطلبات الأفراد، وضمان الحفاظ على صحة وسلامة وأمن المجتمع خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وأيضاً خلال أيام المناسبات والعطل الرسمية الأخرى.

 

 

 

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