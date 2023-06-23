شخبوط بن نهيان يدعو المجتمع الدولي لرفع مستوى الاستجابة للأوضاع الإنسانية والتغير المناخي في الصومال

ترأس معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، اجتماع مجلس الأمن اليوم بشأن الحالة في الصومال، حيث دعا المجتمع الدولي إلى رفع مستوى الاستجابة للأوضاع الإنسانية والتغير المناخي في الصومال.

عقد الاجتماع، خلال رئاسة دولة الإمارات لمجلس الأمن الدولي لشهر يونيو، بحضور فخامة حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.

وحث معاليه على مد يد العون لمعالجة الأوضاع التي يعاني منها الشعب الصومالي الشقيق المتضرر من الجفاف الذي يتسبب بنزوح الأسر بحثاً عن ملاذ آمن، قائلاً: «إن معالجة الأزمة الإنسانية والمناخية، تستدعي تنسيق المساعدات وتوسيع نطاقها». كما سلط معاليه الضوء على التزام دولة الإمارات بدعم الصومال في هذه المجالات، وذلك بتقديمها مساعدات وصلت إلى 194.6 مليون دولار ما بين عامي 2018 و2023.

وفي سياق متصل، أكد معاليه أن الأعمال الإرهابية، خاصة تلك الهجمات التي تشنها حركة الشباب، تمثل التحدي الأصعب أمام تحقيق التطلعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للصومال، وقال في هذا الصدد: «خلال الربع الأول من العام الجاري، تجاوز عدد الحوادث المتصلة بالإرهاب، معدل الحوادث السابقة والمسجلة منذ عام 2016». وأضاف معاليه: «إن دولة الإمارات قلقة للغاية إزاء تصاعد الهجمات التي تشنها حركة الشباب ضد المدنيين والجهات الأمنية، ومنها تلك التي تستهدف الطواقم والمرافق التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال».

وسلط معاليه الضوء على التزام دولة الإمارات بدعم رؤية الصومال الوطنية، مؤكداً أهمية التركيز على المصالحة وإصلاح النظام الانتخابي، وتعزيز التعاون بين الحكومة الصومالية والولايات الفدرالية عبر المجلس الاستشاري الوطني. كما أشاد معاليه بجهود الحكومة في التوصل إلى اتفاقيات وتسويات عبر الحوار والمفاوضات، في إطار جهودها على بناء دولة تلبي تطلعات شعبها. وخلال زيارته لنيويورك، عقد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة وأعضاء دبلوماسيين، مما يعزز التزام دولة الإمارات بالتعاون والشراكة على المستوى الدولي. فيما التقى معاليه على هامش ترؤسه اجتماع مجلس الأمن بشأن الصومال، بفخامة حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وسيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، والسفير عمار بن جمعة، المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة.