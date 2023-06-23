إجازة عيد الأضحى لدوائر حكومة عجمان من 9 إلى 12 ذي الحجة

أعلنت دائرة الموارد البشرية بعجمان أن عطلة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك للجهات الحكومية في إمارة عجمان تبدأ من 9 ذي الحجة، ولغاية 12 ذي الحجة 1444هـ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

جاء ذلك في تعميم أصدرته دائرة الموارد البشرية إلى الجهات الحكومية كافة في إمارة عجمان بشأن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك في حكومة عجمان للعام 1444 هجرية.

وبهذه المناسبة، تقدمت دائرة الموارد البشرية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة ولشعب دولة الإمارات والأمة الإسلامية، سائلة الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.