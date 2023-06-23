مدينة العين تتزين احتفالاً بعيد الأضحى المبارك

انتهت بلدية مدينة العين من تزيين شوارع وميادين المدينة بإضاءات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بعدد 360 تشكيلة في 9 شوارع رئيسية على مسافة 27 كيلو مترا، تشمل عبارات تحمل ترحيب بقدوم العيد وكلمات محلية للتهنئة بالعيد إضافة لتشكيلات ضوئية ثلاثية الأبعاد.

وتهدف البلدية من تزيين الطرق الرئيسية احتفالاً بالمناسبات الدينية والوطنية إلى نشر أجواء الاحتفال لسكان وزوار المدينة، وذلك دعماً للسياحة في العين خلال فترة العيد، حيث تم التركيز على الشوارع الرئيسية التي تكثر بها الحركة المرورية.

وطبقت البلدية أفضل الممارسات والاجراءات للسلامة عند تركيب زينة عيد الأضحى من خلال استخدام المواد ذات الجودة العالية التي من شأنها توفير السلامة والأمان ، مع اختيار الألوان والانبعاثات الضوئية التي لا تؤثر على مستخدمي الطرق، كذلك استخدام إضاءات صديقة للبيئة حفاظاً على الاستدامة، والتوصيلات الكهربائية من مواد ذات جودة عالية ومقاومة للعوامل الجوية، بما في ذلك مصابيح الزينة والتشكيلات الضوئية.

وقامت البلدية باختيار عبارات " العيد في العين" و" فرحة العيد " و" عيدكم مبارك " لتزين 9 شوارع رئيسية هي شارع خليفة وشارح حمدان بن محمد وشارع حصة وشارع البلدية وشارع زايد بن سلطان وشارع علي بن أبي طالب وشارع عثمان بن عفان وشارع صلاح الدين الأيوبي.