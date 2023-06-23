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"بلدية أبوظبي" تعرّف شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية بمستجدات التصنيف وقيد المهن

"بلدية أبوظبي" تعرّف شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية بمستجدات التصنيف وقيد المهن
23 يونيو 2023 13:44

دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع شركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية الهندسية العاملة في قطاع البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي إلى التسجيل في نظام التصنيف من خلال منصة "تم"، للحصول على شهادة مزاولة المهن الهندسية التي ستخولهم التعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما فيها الخدمات المرتبطة ببلديات الإمارة.

جاء ذلك خلال ثلاث ورش عمل عقدتها بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع تخطيط المدن حول نظام تصنيف شركات المقاولات، والمكاتب الهندسية الاستشارية، وقيد المهن، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023 بهدف رفع معدل التنسيق والتعاون مع هذه الجهات للارتقاء بالخدمات بشكل مستمر والاطلاع على آخر المستجدات والقوانين والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.

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وتتضمن محاور الورش توعية المنشآت الهندسية بخصوص نظام وتعليمات أنظمة التصنيف، وشرح خطوات التقديم على خدمات التصنيف في منصة "تم" ، وعرض نماذج للمستندات المطلوبة من المنشأة الهندسية أثناء تقديم طلب التصنيف، و كذلك عرض المستجدات الفنية والتقنية الخاصة بأنظمة التصنيف. 

المصدر: وام
بلدية أبوظبي
الهندسة
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