السبت 24 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حديقة الحيوانات بالعين تكمل استعداداتها لإثراء بهجة العيد

حديقة الحيوانات بالعين تكمل استعداداتها لإثراء بهجة العيد
23 يونيو 2023 13:04

أكملت حديقة الحيوانات بالعين استعداداتها لاستقبال زوارها خلال عيد الأضحى المبارك لإثراء بهجة العيد بالتجارب المحببة والمفضلة لدى جميع أفراد العائلة والأصدقاء منها مشاهدة إطعام الحيوانات كالغوريلا والشمبانزي والأسود وإطعام الحيوانات الأخرى بشكل مباشر كالزراف والعصافير والبطاريق ومختلف الحيوانات العربية والآسيوية والأفريقية، بالإضافة لتجارب مشاهدة عروض الإطعام مثل التماسيح. 

وتشمل التجارب حكايات الحيوانات وعروض حكايات الببغاوات وفرس النهر التي يرويها مربو الحيوانات للزوار لتعريفهم على طبائع وصفات ومميزات هذه الأنواع والقصص الطريفة التي ترافقها، فيما تستقطب تجربة مشاهدة تعزيز القرود وممشى الليمور الزوار بشكل كبير لما لها من تشويق وطرافة.

أخبار ذات صلة
العين يبحث «أفضل الخيارات» لاستكمال تدعيم الصفوف
عروض باهرة في «حديقة حيوانات العين»

أما عرض "جوارح الصحراء" فيعتبر العرض الأشهر والأحب للزوار حيث يضيف هذا العرض نكهة برية مختلفة للزائر؛ فيروي قصصاً مبهرة أبطالها من الصقور والنسور والبوم التي تحلق فوق مدرج الحضور المكتظ في مشهد استعراضي مثير.

وللأطفال ميزة خاصة عند زيارة حديقة الأطفال في حديقة الحيوانات بالعين تتمثل في تجارب تفاعلية حماسية مثل امتطاء الأحصنة وإطعام العصافير الصغيرة تحت إشراف مربي الحيوانات وخبرتهم في التعامل مع الأطفال والحيوانات سوياً. 

 

المصدر: وام
العين
حديقة الحيوانات
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
عربي ودولي
بيلاروسيا تتوسط لوقف تمرد فاغنر في روسيا
اليوم 21:44
قوات أمن روسية تنتشر في العاصمة موسكو
عربي ودولي
بايدن يبحث الوضع في روسيا مع قادة دول غربية
اليوم 21:13
مبابي يهنئ «المُعلم» ميسي بعيد ميلاده
الرياضي
مبابي يهنئ «المُعلم» ميسي بعيد ميلاده
اليوم 21:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©